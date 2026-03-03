La convocatoria se llevó a cabo alrededor de las 21 en la puerta del comercio ubicado en calle Los Horcones 2458, donde allegados y vecinos expresaron su apoyo al acusado y reclamaron por su situación judicial.

El caso generó conmoción en la comunidad luego de que se conociera que Correa Roble permanece aprehendido y podría ser imputado en las próximas horas, mientras avanza la investigación en manos del Ministerio Público Fiscal.

Vecinos pidieron la liberación del comerciante que atropelló y mató a un hombre que le robó en Las Heras

Los vecinos presentes coincidieron en que el acusado es un hombre muy querido en la zona, una persona “trabajadora y solidaria”, según definieron.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo se encontraba analizando las circunstancias del hecho, a la espera de los resultados de los peritajes realizados por la Policía Científica para determinar la mecánica precisa del episodio.

Según la reconstrucción inicial, el hecho ocurrió en el barrio Altos del Oeste, en la zona de El Challao, donde un hombre identificado como César Federico González Becerra, de 34 años, ingresó a la vivienda del comerciante con fines de robo.

Portada César Gonzalez El presunto ladrón, César González Becerra, tenía 34 años. MDZ.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso fue sorprendido por la esposa de Correa Roble mientras sustraía una bicicleta del interior de la propiedad.

El robo, la agresión y el desenlace fatal

La declaración de la mujer resulta clave para el avance de la causa, ya que asegura que el delincuente la golpeó para poder escapar con el rodado. Ese episodio de violencia es considerado un elemento central para entender lo sucedido después, ya que esa situación habría generado un estado de alteración en el comerciante, quien decidió salir en su camioneta —una Toyota Hilux— para perseguir al sospechoso.

La persecución terminó de manera trágica cuando el vehículo embistió al presunto ladrón, provocándole la muerte, en un hecho que ahora es analizado por la Justicia para determinar responsabilidades y encuadre legal.

El pedido de los vecinos de Las Heras

A las Autoridades de Seguridad del Municipio de Las Heras y Provincia de Mendoza

Sr. Intendente de Las Heras, Sr. Francisco Lopresti

Sr. Gobernador de Mendoza, Sr. Alfredo Cornejo

Sr. Director de seguridad de Las Heras, Sr. Fabián Tello

Estimados señores,

Los vecinos de los barrios del Challao y Las Heras nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación y molestia para expresar nuestra indignación ante la creciente ola de inseguridad que azota nuestra comunidad. A pesar de nuestras reiteradas denuncias y pedidos de ayuda, la situación sigue empeorando, y hoy nos encontramos una vez más afectados por un lamentable hecho de violencia.

Como vecinos y amigos de la familia de Franco Correa, queremos expresar nuestro completo apoyo por la situación en la que se encuentran de angustia y desborde emocional. Este hecho nos ha conmocionado y nos ha llevado a reflexionar sobre la falta de seguridad y la impunidad que impera en nuestra zona.

Es un vecino ejemplar y sumamente empático y solidario, muy lejos de él es una actitud de enojo y violencia.

A pesar de haber seguido las recomendaciones de implementar alarmas comunitarias, los delincuentes siguen actuando con total impunidad, aprovechándose de la falta de presencia policial y la ineficacia de las medidas de seguridad. Es inaceptable que los ciudadanos de bien nos veamos obligados a vivir con miedo y a ser presas fáciles de los delincuentes.

Exigimos:

Mayor presencia policial en nuestras calles

Implementación de alertas de alarmas efectivas y funcionales

Compromiso real del municipio y la provincia para abordar la inseguridad

Justicia efectiva y no liberación de delincuentes reincidentes