Los vecinos de Godoy Cruz denunciaron picadas ilegales y se desplegó un fuerte operativo policial

La problemática con las picadas y las motos parece una figurita repetida en varios departamentos y ahora los vecinos de Godoy Cruz denunciaron que la situación está sin control en la San Martín Sur en la zona de los barrios Santa Ángela, Trapiche y Fuchs.

Según los vecinos y lectores de MDZ , las motos pasan a diario después de las 22. El ruido de los caños de escape liberados es una constante ensordecedora que no respeta horarios de descanso. Además, en las picadas ilegales intervienen motos, autos y hasta camionetas.

“Desde hace tiempo, y de manera reiterada, especialmente en horario nocturno, se registran en la zona ruidos excesivos producidos por motocicletas y automóviles con escapes libres o sistemas de silenciadores adulterados, aceleraciones indebidas, picadas urbanas y circulación temeraria, incluyendo vehículos de reparto a domicilio”, explicó una vecina de la zona que aseguró que habían enviado una nota a la Municipalidad de Godoy Cruz y la Dirección de Tránsito.

“Estas conductas se producen con especial gravedad sobre Avenida San Martín Sur, en el tramo comprendido entre calle Diamante y calle Rafael Obligado, donde ya se han registrado accidentes de tránsito con consecuencias fatales, hechos de público conocimiento”, agregó.

La zona de la calle San Martín Sur entre el Parque Tiburcio Benegas y el puente de la ciclovía es reconocida por su ambiente familiar y tranquilo. En los días de buen tiempo, es usual ver niños jugando, personas haciendo deporte y amigos disfrutando de un picnic.

Sin embargo, cuando cae la noche la postal cambia radicalmente: motos, autos, música, música, ruidos, alcohol y picadas. Además, los jóvenes orinan en las veredas sin ningún pudor. Entre los vecinos han logrado registrar algunos momentos del descontrol donde se ven motos andando en una rueda y personas consumiendo alcohol en la vía pública.

jovenes bebiendo alcohol en la calle en godoy cruz Según los vecinos de Godoy Cruz, los jóvenes toman alcohol en la vía pública. Gentileza

Operativo policial

Después de los reclamos de los vecinos, la Policía de Mendoza infirmó que realizaron un operativo preventivo contra picadas en Godoy Cruz y como resultados aprehendieron a cinco personas y retuvieron varias moto. El procedimiento se realizó en inmediaciones del Parque Benegas, con la participación del Cuerpo Motorizado de Prevención y personal de Tránsito Municipal. Durante los controles se detectaron diversas infracciones vinculadas a maniobras peligrosas y conducción indebida.

El procedimiento se desarrolló en calle Río Blanco y avenida San Martín Sur, en inmediaciones del Parque Benegas, donde se realizaron controles vehiculares con el objetivo de desalentar maniobras peligrosas y reforzar la seguridad vial.

Como resultado, se retuvieron tres motocicletas -Honda Storm 125 cc, Megelli 250 cc y Zanella ZR 250 cc- y un Volkswagen Polo Classic por distintas infracciones viales, entre ellas, concurso de faltas y retención de licencia. Los conductores involucrados tienen 18, 25 y 44 años. Asimismo, tras la averiguación de antecedentes, cinco personas fueron aprehendidas y trasladadas a Comisaría 40 y quedaron a disposición de la Justicia.

En continuidad con los controles preventivos, en la intersección de calles Maggi y Álvarez Tomás los efectivos procedieron a la retención de una motocicleta Yamaha 110 cc, conducida por un joven de 22 años, quien incurrió en una infracción calificada como grave por la normativa de tránsito vigente.

Del mismo modo, en Comechingones y Juan Manuel Fangio, en el departamento de Godoy Cruz, fue secuestrada una motocicleta Corven Energy 110 cc. Su conductor, de 29 años, no contaba con licencia de conducir, carecía de comprobante de seguro obligatorio y de la tarjeta de identificación vehicular, y además circulaba sin la patente colocada, configurando múltiples infracciones a la Ley de Tránsito.