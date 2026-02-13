Pasé y miré: enojo por las "montañas de basura" en Potrerillos

Un lector de MDZ estuvo en Potrerillos esta semana y denunció que se encontró con montañas de basura en el perilago.

Potrerillos es uno de los puntos turísticos más atractivos de Mendoza. La vista desde el túnel de Cacheuta es una postal icónica que se buscan todos los visitantes. Sin embargo, hay situaciones que empañan el valor natural del lugar, como las montañas de basura que encontraron en el perilago.

Un lector de MDZ denunció que el día jueves 12 de febrero fue a Potrerillos para disfrutar del día en el dique pero que se llevó una desagradable sorpresa cuando recorrió la península de Bahía El Hoyo, la anterior a Bahía Príncipe.

El joven aseguró que había dos montañas de basura. Una en la zona donde antes había un container y otra a mitad de camino. Entre los residuos había botellas de plástico, papeles, envases vacíos y bolsas.

Las personas que visitan frecuentemente Potrerillos suelen hacer llamados a través de las redes sociales para que las personas que lleguen al lugar se lleven la basura que generan durante su visita para no contaminar el lugar.