Rescate en Potrerillos: una mujer fue asistida tras descompensarse en el cerro Las Cabras

La Policía Rural efectuó un rescate en Potrerillos luego de que una mujer se descompensara en el Cerro Las Cabras.

El cerro en el que fue rescatada la mujer.

En la tarde del martes, una mujer fue rescatada por la Policía Rural tras quedar varada en las alturas del cerro Las Cabras, Potrerillos. El incidente se dio conocer gracias a una alerta informando sobre una emergencia en el sector conocido como "la zona de la cruz".

Según fuentes policiales, las dos afectadas, de 51 y 65 años, se encontraban realizando el ascenso por su cuenta cuando, al llegar a la cima, la menor de las dos sufrió una descompensación física. Ante la gravedad del cuadro, su acompañante decidió descender en solitario para buscar señal telefónica y dar aviso a las autoridades.

Cómo fue el rescate A raíz de esto, efectivos policiales dieron inicio al operativo de rescate, dando con la afectada al ascender montados a caballo.

Tras un largo tiempo de búsqueda, se encontraron con la mujer mientras seguía subiendo la montaña, lo que complicó la intervención policial.