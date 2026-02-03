La oración de la Virgen sumergida en Potrerillos: el rezo que acompaña a los buzos bajo el agua

En el fondo del dique Potrerillos , donde la visibilidad cambia y el silencio domina el paisaje subacuático, no solo descansa una imagen religiosa que despierta curiosidad y devoción. Junto a la Virgen sumergida también existe una oración especialmente creada para ese lugar, un rezo que acompaña a buzos y creyentes como pedido de protección y guía espiritual.

La plegaria, conocida como la “ Oración a la Virgen del Agua en Potrerillos ”, fue realizada por el padre Francisco , de la Iglesia de Lourdes, quien no solo bendijo la imagen, sino también la zona del dique donde fue colocada. El texto fue publicado por Buceo Aconcagua en su cuenta de Instagram.

La oración invoca a la imagen como “Virgen del agua”, un nombre que conecta directamente con el entorno natural de Potrerillos y con el simbolismo cristiano del agua como fuente de vida. No se trata de un rezo tradicional adaptado, sino de una plegaria pensada específicamente para ese espacio, donde la fe y la naturaleza se encuentran.

Captura de pantalla del video de Buceo Aconcagua sobre la Virgen en el fondo del dique Potrerillos.

Desde Buceo Aconcagua explicaron que la oración acompaña el sentido original de la colocación de la Virgen: brindar protección a quienes se sumergen, fortalecer la espiritualidad y promover valores de comunidad y cuidado mutuo.

Esta es la oración completa publicada por Buceo Aconcagua, tal como fue compartida para que quienes lo deseen puedan rezarla:

Oración a la Virgen del Agua en Potrerillos

Virgen del agua. Así queremos invocarte en Potrerillos. Madre, fuente del agua viva. Gracias porque nos regalaste a tu hijo Jesús, que se nos dio a conocer como el agua viva que salta hasta la vida eterna.

Queremos encargarte la tarea de regar nuestras vidas, desde este espejo de agua. Regar nuestra fe, nuestras relaciones fraternas, hacer crecer nuestra esperanza y nuestro deseo de celebrar y compartir.

Bendice nuestros esfuerzos de trabajo y organización, nuestras familias y nuestras fiestas.

Vos sos nuestra Madre y nosotros somos tus hijos, queremos vivir como hermanos, siendo testigos de tu protección.

Llena de gracia, intercede por nosotros ante el Padre Dios, ante tu hijo Jesucristo y gracias por acompañarnos.

Bendita seas, ahora y por siempre. Amén.

Protección espiritual para quienes se sumergen

Para la comunidad de buzos, esta oración tiene un significado especial. Cada inmersión en el dique Potrerillos implica planificación, respeto por el entorno y conciencia de los riesgos. En ese contexto, el rezo funciona como un momento de recogimiento previo o posterior al descenso, aun cuando no siempre se pronuncie en voz alta.

La plegaria no solo pide protección individual, sino que pone el foco en el trabajo conjunto, la organización y los vínculos fraternos, valores centrales en la práctica del buceo.

Una presencia que acompaña, incluso cuando no se ve

Al igual que la Virgen sumergida, que no siempre es visible a pesar de contar con coordenadas precisas, la oración acompaña incluso en ausencia de palabras. Para muchos, basta con recordarla o encomendarse a esa figura silenciosa que descansa en el fondo del dique.

Así, la Virgen del Agua de Potrerillos no solo es una imagen envuelta en misterio, sino también una oración que sigue flotando en la memoria colectiva, uniendo fe, agua y protección en uno de los paisajes más emblemáticos de Mendoza.

Uno de los videos de la Virgen en el fondo del dique