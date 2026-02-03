El deslumbrante look de Margot Robbie en el estreno de Cumbres borrascosas

Margot Robbie llevó el espíritu de Cumbres borrascosas a la red carpet con un Chanel de terciopelo. Todos los detalles en la nota.

En la gira de promoción de Cumbres borrascosas, Margot Robbie asistió al preestreno en París con un look que no solo deslumbró por su belleza, sino que también funcionó como una interpretación estética del personaje que encarnó en la pantalla.

Para la ocasión, Margot eligió un diseño bicolor de Chanel confeccionado en terciopelo rojo que transmitió una textura profunda y dramática que concuerda con la atmósfera gótica de la obra de Emily Brontë. La falda que lució era amplia y voluminosa, y se convirtió en la gran protagonista del estilismo que estuvo bajo la dirección de Andrew Mukamal.

El vestido presentó un corset estructurado con breteles finos que le definió la silueta y realzó su escote con delicadeza, mientras que el drapeado del terciopelo, que caía sobre una base blanca, le dio un lindo contraste y profundidad visual, logrando un equilibrio perfecto.

El look se completó con un choker joya al cuello y, en cuanto al beauty, Margot apostó por un maquillaje luminoso, labios en tono rojizo y el pelo suelto con raya al medio, logrando una aparición que pareció trasladar a Catherine, el personaje de Cumbres borrascosas, directamente del libro a la alfombra roja.