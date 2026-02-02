Sofía Gonet sorprendió con su look inspirado en Paris Hilton

La Reini, Sofía Gonet, sorprendió en Buenos Aires con un look Y2K. No te pierdas la foto y detalles del outfit en la nota.

En Buenos Aires, Sofía Gonet, conocida como La Reini, sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que remitió de lleno a la estética de los años 2000, una década que hoy (y desde hace un tiempo) vuelve a instalarse con fuerza en el mundo de la moda.

La Reini regresó al rubio que la acompañó en sus comienzos en redes sociales y, para esta ocasión, le sumó unas extensiones para potenciar el efecto. Se trató de una construcción estética que tuvo inspiración en una de las grandes musas de aquel período: Paris Hilton. El resultado fue una imagen reconocible, pero reinterpretada con un aire actual.

En sus historias de Instagram, Sofía compartió imágenes donde lució un vestido de satén en un delicado tono rosa bebé y con cuello halter, una prenda que evocó inmediatamente el glamour naïf de principios de milenio. El estilismo se completó con stilettos a tono y una cartera blanca intervenida con lentejuelas, reforzando ese espíritu Y2K que hoy vuelve a seducir.