El tesoro natural de Buenos Aires que pocos conocen y deja a todos maravillados

En la imaginación de muchos, Buenos Aires es sinónimo de llanuras interminables. Sin embargo, en el extremo sudoeste de la provincia el paisaje cambia de forma inesperada. Allí, dentro de la Comarca Turística Sierra de la Ventana, las ondulaciones del terreno se elevan hasta transformarse en serranías que esconden uno de los escenarios naturales más sorprendentes del territorio bonaerense.

Ese cambio de geografía se percibe con claridad en la Reserva Natural Sierras Grandes, un área protegida que se extiende entre cerros, quebradas y arroyos serranos. En este sector de Buenos Aires la tierra se eleva por encima de los mil metros y crea un entorno muy distinto al de la pampa tradicional.

El paisaje tiene una fuerza particular. Las laderas cubiertas de pastos dorados, los arroyos que bajan entre piedras y el viento que recorre las sierras generan una sensación de amplitud y silencio difícil de encontrar en otros puntos de Buenos Aires .

En este ambiente todavía se mantiene una fauna característica de la región serrana. Guanacos que caminan libres por las laderas, águilas moras que planean sobre los cerros y jotes que giran en el cielo forman parte de la escena cotidiana dentro de la reserva.

Los senderos de la reserva permiten descubrir cascadas, arroyos y miradores naturales entre las sierras.

El territorio también guarda señales de una historia mucho más antigua. Entre cuevas y aleros rocosos se encuentran restos arqueológicos, con pinturas rupestres y estructuras de piedra vinculadas a los antiguos habitantes de la región.

Recorrer la reserva implica internarse en ese paisaje a través de excursiones guiadas. Los senderos permiten descubrir cascadas, arroyos, miradores naturales y formaciones geológicas que explican cómo se fue moldeando este sector de Buenos Aires a lo largo de millones de años.

Entre los recorridos más conocidos aparecen lugares como la Cascada Escondida, el Piletón Grande, la Cueva Florencio o las Paredes Rosas, además de ascensos hacia cerros como el Vavacuá o el Cerro de la Carpa.

image Esta reserva en Buenos Aires tiene cascadas únicas. Reserva Natural Sierras Grandes

Cada camino ofrece una perspectiva distinta de las sierras. Algunos senderos atraviesan quebradas donde el agua corre entre las piedras; otros llevan hasta puntos elevados desde donde el horizonte se abre en todas direcciones.

Desde esos miradores naturales se entiende por qué este sector de Buenos Aires sorprende a quienes lo visitan. Las sierras se recortan contra el cielo, los arroyos dibujan líneas verdes entre las laderas y el paisaje parece extenderse sin límites.

La Reserva Natural Sierras Grandes demuestra que la provincia más extensa del país también guarda escenarios inesperados. Un territorio donde la pampa se transforma en montaña y donde la naturaleza conserva una belleza intacta que todavía pocos conocen.