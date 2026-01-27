Sofía Gonet prendió fuego las redes con fotos de alto voltaje y al borde de la censura
La participante de MasterChef Celebrity sorprendió a sus seguidores con una publicación impactante.
Sofía Gonet es una de las participantes de MasterChef Celebrity más polémicas y picantes de esta nueva edición. La influencer que estuvo en pareja con Homero Pettinato compartió una sesión de fotos al borde de la censura.
Todo ocurrió en Instagram, donde la joven mostró que decidió volver al color rubio en su cabello: "Hasta que un día volví", expresó junto al carretel de imágenes. Rápidamente, la publicación se volvió viral y los usuarios quedaron sorprendidos.
Sofía Gonet sorprendió a todos con una sesión de fotos de alto voltaje
"Quien pudiera verse tan diosa", "Reini quiero que seas mi mujer", "Uffff, Reini, estás espléndida", fueron algunos de los comentarios que le expresaron a Sofía Gonet en su publicación que alcanzó a tener más de 90 mil "likes".
En una de las imágenes se la puede ver con un vestido largo de color negro con transparencia, lo que llamó la atención. No es la primera vez que hace este tipo de sesiones, en la previa de Navidad compartió un video que también llamó la atención por su look.