Tras el regreso de Cónclave, Fabián Doman se quedó sin programa y se enteró por redes: los motivos

Lo que comenzó como una postergación presupuestaria terminó en un estallido de furia del conductor. Entre fotos promocionales grabadas y tuits inesperados, Doman apuntó contra la productora Kuarzo y sus antiguos aliados.

El regreso de Fabián Doman a la pantalla chica quedó envuelto en un nebuloso escenario de sospechas, recortes y promesas incumplidas. Aunque el ciclo ya estaba en marcha, con sesiones de fotos promocionales realizadas, el proyecto se frenó en seco, desatando una guerra de versiones entre el conductor, la productora Kuarzo y las autoridades de la señal.

Según informó el periodista Juan Etchegoyen, el proyecto quedó momentáneamente postergado por "cuestiones presupuestarias". Desde la productora aseguran que están evaluando los costos y que la idea es retomar el aire en mayo o, incluso, después del Mundial. Sin embargo, lo que parecía ser una decisión administrativa puramente técnica, escondía una interna mucho más personal.

"Me entero por las redes" Embed - Fabián Doman se quedó sin programa y se enteró por redes: los motivos Doman no tardó en salir al cruce de las versiones que indicaban que él mismo se habría bajado del barco. "Yo estoy firme", aseguró tajante, desmintiendo cualquier renuncia. Lo que más dolió al conductor no fue la demora, sino la forma en que se anotició del final: “Hoy me entero por ustedes que Kuarzo lo canceló”, expresó con sorpresa, dejando en evidencia la falta de comunicación oficial por parte de la empresa.

Sin embargo, el costado más picante de la noticia surgió en SQP (América TV). En el programa de Yanina Latorre, se revelaron detalles de la supuesta reunión privada que tuvo el periodista tras el escándalo. Allí, Doman habría descargado su frustración contra figuras de peso en la industria: "Me la banco, pero yo pensé que (Martín) Kweller era mi amigo... pensé que Juan Cruz Ávila me quería", habrían sido sus palabras, dejando entrever un sentimiento de traición por parte de quienes hasta ayer eran sus aliados estratégicos.

Una postergación con olor a final Aunque desde la empresa insisten en que "no hay mano negra" y que el programa simplemente es "costoso", la cronología de los hechos genera dudas. Lo que primero iba a ser un estreno en marzo, pasó a abril, luego a mayo y ahora a un incierto "post Mundial".