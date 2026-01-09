Sofía Gonet, pelada y de traje: mirá el look más comentado del año

No te pierdas todos los detalles del drástico cambio de look de Sofía Gonet que revolucionó MasterChef.

Sofía Gonet arrancó el 2026 decidida a no pasar inadvertida. En medio de un comienzo de año marcado por el ruido mediático tras su escandalosa separación de Homero Pettinatto, “La Reini” volvió a colocarse en el centro de la atención con una jugada estética extrema.

Esta vez, el escenario fue nada menos que MasterChef Celebrity Argentina, donde sorprendió al aparecer con la cabeza completamente rapada (o al menos eso pareció) y desató un debate inmediato entre seguidores, colegas y usuarios de redes sociales.

Antes incluso de que se emitiera el programa, Sofía ya había empezado a construir expectativa. Desde sus historias de Instagram, compartió una selfie en la que se la veía sin pelo y escribió: “Hoy les toca soportar. A la noche estreno look en MasterChef”.

Durante el programa, Sofía explicó que buscó imitar a Germán Martitegui, uno de los jurados del certamen, no solo desde lo visual sino también desde una interpretación irónica de su personalidad televisiva. “Qué locura estar así pelada, interpretando a Martitegui, interpretando a la soberbia. En realidad yo no soy así”, dijo al presentar su plato.

Para completar la caracterización, la influencer eligió un traje sastrero en tono gris topo, casi negro. El ambo estuvo compuesto por un blazer oversized de líneas rectas y un pantalón de corte clásico, una elección que remitió de inmediato al guardarropa habitual del chef. El styling fue austero, deliberadamente sobrio, y permitió que el foco quedara puesto en la cabeza rapada, verdadero eje del impacto visual.