Tras la polémica con Homero Pettinato, Sofía Gonet apareció pelada y dejó a todos en shock: el insólito motivo

Ocurrió en la última emisión de MasterChef Celebrity. La influencer, quien atravesó diversas polémicas con su expareja, apareció en televisión abierta con un look que se llevó las miradas.

MasterChef Celebrity deja huellas a su paso y en las últimas horas, se volvió viral nada más y nada menos que la expareja de Homero Pettinato, Sofía Gonet. La influencer de 26 años apareció en las cocinas de la competencia totalmente pelada. La mediática por supuesto, dejó a todos en shock al evidenciar semejante look.

La Reini se inspiró en Germán Martitegui, el icónico y severo jurado del reality, Gonet decidió despedirse (al menos visualmente) de su característica cabellera.

El video del momento Embed - Tras la polemica con Homero Pettinato, Sofia Gonet aparecio pelada y dejo a todos en shock: el insolito motivo Si bien la influencer no pasó por la tijera de forma definitiva, sino que recurrió a un sofisticado trabajo de caracterización. Sofía utilizó una prótesis de látex perfectamente nivelada con maquillaje profesional para dar la ilusión de una calvicie total, logrando un realismo que confundió a más de un seguidor desprevenido.

La transformación no fue solo capilar. Para completar su tributo al chef, Gonet cuidó cada detalle de su outfit. Lució un blazer color gris, una prenda que se ha convertido en el uniforme característico de Martitegui durante las grabaciones del reality de Telefe.

Repercusión en redes image Sofía Gonet, pelada. Créditos: Captura Por supuesto, los internautas no tardaron en general revuelo y en traer a la memoria lo sucedido días atrás. Algunos recurrieron a la imagen de Homero Pettinato y los comentarios, fueron muy duros: