Alarma en eltrece: dos programas que debutaron esta semana caen en el rating

El canal del solcito apostó por un recambio en su grilla durante este verano, pero un par de sus nuevas apuestas ya dan señales de alerta en las mediciones.

The Balls, eltrece presenta una nueva temporada de un programa que no convence en el rating. Foto: captura de video eltrece.

Con cambios en la temporada de verano, eltrece renovó desde este lunes parte de su grilla con el estreno de dos programas, que a menos de una semana en el aire, ya dan señales de alarma en el rating.

Por un lado, La cocina rebelde, flamante ciclo encabezado por Jimena Monteverde arrancó con un promedio de 3.1 puntos de rating, marca que le alcanzó a eltrece y su nueva apuesta para quedar en el segundo puesto de su franja horaria, detrás de Cortá por Lozano (Telefe). Un día después, el envío logró mantener su medición, replicando este martes los 3.1 de su debut. Mientras que el miércoles, declinó 4 décimas y alcanzó una media de 2.7 puntos, número con el que quedó tercero en su segmento; debajo del magazine de Verónica Lozano y de DDM (América TV).

Por otra parte, The Balls, segunda temporada del programa de entretenimiento que ahora conduce Benjamín Vicuña, también acusó un declive en sus primeros tres días al aire en eltrece. El ciclo comenzó con 3.0 puntos de rating en el inicio de la semana, para el martes bajar a 2.6, y este miércoles 2.3 continuar en caída libre a 2.3, indicador que lo empujó al tercer escalón de su franja.

Preocupación en eltrece por el declive en el rating de dos nuevos programas La cocina rebelde, un estreno en eltrece Tal como sucedió en las dos primeras jornadas de la semana, El Zorro volvió a ubicarse en el primer lugar de lo más visto en el ranking del miércoles en eltrece, promediando 4.6 puntos de rating. Detrás quedaron Mediodía Noticias y Telenoche, en la segunda y tercera posición, con 4.1 y 3.9 respectivamente.