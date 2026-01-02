Paliza: un exitoso programa de canal América cayó en el rating ante su mayor rival por un claro motivo

El ciclo de la señal de aire del Grupo América que suele picar alto en las mediciones, empezó el año sufriendo un duro revés de parte de su clásico contrincante.

En el primer día de 2026, canal América sufrió un dura caída en el rating de su programa más exitoso, que fue superado ampliamente por su clásico rival este jueves 1 de enero. En una fecha que suele ser de bajo encendido en la televisión abierta, la señal de aire del Grupo América emitió compilados de algunos de sus ciclos, y la falta de programación en vivo fue el evidente motivo de la derrota en las mediciones.

De hecho, uno de los talismanes de la grilla de canal América consiste precisamente en priorizar al máximo las emisiones en directo, pero en el feriado de Año Nuevo esta pantalla decidió compartir especiales con lo mejor de propuestas como LAM o Intrusos, opción que claramente no tuvo impacto en el público.

En el caso del envío de chimentos que conduce Ángel de Brito, este jueves el compacto tuvo un magro rating de 0.9, misma marca que consiguió su par de rubro liderado por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Con ese número, las propuestas de canal América que indagan en los escándalos de la farándula quedaron empatados en el tercer puesto de lo más visto de la señal, detrás de Polémica en el Bar, que alcanzó la segunda posición con 1.0; y de América Noticias, que cosiguió el primer lugar con 1.2. De esta manera, el noticiero emitido en vivo resultó lo mas rendidor de una programación que tuvo un flojísimo comienzo de año en materia de audiencia.

El programa que aplastó en el rating al tanque de canal América en este Año Nuevo Bendita aplastó a LAM en el rating Por su parte, El Nueve optó este 1 de enero por la misma estrategia que apostó en Navidad, con una emisión en directo de Bendita, que conquistó un promedio de 2.1 puntos de rating, indicador con el que aplastó por más del doble de diferencia a LAM, su rival de canal América en la competencia simultánea.