El rating de la primera semana de Bendita tras la baja de Beto Casella y el dato sobre el futuro del programa sin su histórico conductor

En los primeros días del ciclo sin su habitual anfitrión, las mediciones arrojaron un resultado que permite perfilar si el formato logrará sobrevivir a la salida de su líder.

Beto Casella tomó la decisión de abandonar la conducción de Bendita (El Nueve) tras 20 años al frente del exitoso programa, y la gran incógnita sobre la supervivencia de esta propuesta sin su histórico líder, arroja un dato revelador tras la primera semana del ciclo con Edith Hermida como nueva anfitriona.

El lunes de la semana pasada, en la prueba de fuego de Bendita sin Casella, el equipo de sobrevivientes salió airoso al conquistar un promedio de 3.1 puntos de rating, número con el que consiguió empatar a su mayor rival, LAM (América TV). Con una expectativa sobre las palabras de Hermida respecto a Casella, que la conductora reservó para los minutos finales de la emisión, en los que descartó rumores de tensión con su colega; el envío consiguió una medición propia de su rango cotidiano.

Un día después, el martes 23 de diciembre, Bendita descendió a un promedio de 2.4 puntos de rating, quedando casi a la par de LAM, que hizo 2.5. Más allá del bajón, los indicadores de ambos programas contrincantes se mantuvieron en parámetros aceptables para una jornada como la de la previa de la Nochebuena, en la que la audiencia suele disminuir considerablemente.

El rating de Bendita tras la salida de Beto Casella Bendita resiste en el rating tras la salida de Beto Casella Tras un miércoles 24 en el que lógicamente no hubo Bendita por la celebración navideña, el jueves 25 de diciembre, en pleno feriado, el ciclo se arriesgó con una emisión en vivo, aunque Edith Hermida y sus panelistas sólo tuvieron breves intervenciones entre los compactos con el resumen de lo más destacado del año en la televisión. En este caso, el rating del ciclo que capitaneaba Beto Casella fue de 1.8, imponiéndose sobre LAM, que con un compilado de sus mejores momentos de la temporada apenas consiguió 1.4.

Por último, el viernes 26, Bendita volvió a ganarle la pulseada a LAM, que siguió con un compacto de repetición. En el cierre de la semana, el envío de Edit Hermida promedió 2.2 puntos de rating, mientras el de Ángel de Brito alcanzó 1.9.