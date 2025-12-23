Los factores fundamentales para que Bendita sobreviva en el rating tras la salida de Beto Casella

Bajo la conducción de Edith Hermida, el clásico programa inauguró este lunes una nueva etapa tras un par de décadas lideradas por su histórico anfitrión.

Este lunes, Bendita (El Nueve) inició una nueva etapa tras 20 años bajo el liderazgo de Beto Casella, y siempre con buenos números en materia de rating. El icónico conductor se despidió del programa el viernes pasado, y ahora Edith Hermida es la encargada de encabezar la propuesta que repasa lo más destacado de la televisión del día.

Mientras Casella se prepara para desembarcar durante 2026 en el prime time de canal América con un otro ciclo que saldrá al aire a las 22, Hermida confirmó su continuidad en El Nueve como anfitriona de Bendita con un renovado elenco de panelistas.

Si bien Beto Casella no dio mayores detalles sobre cuáles son los integrantes del envío que migrarán con él a la pantalla de América, trascendió que a excepción de Edith Hermida; el resto del equipo se sumaría al nuevo desafío del popular anfitrión.

En medio de una gran expectativa por saber qué ocurriría con las mediciones de Bendita sin Beto Casella al frente del programa, hay que destacar que el ciclo conquistó este lunes un promedio de 3.1 puntos de rating, número con el que no sólo se consagró como lo más visto del comienzo de la semana en El Nueve, sino que también empató la marca de su más fuerte rival, LAM (América TV).

Tras un arranque auspicioso en el que Bendita logró mantener su promedio habitual de rating, la gran incógnita que se instala es si el formato logrará sobrevivir a la partida de Casella, su histórico capitán. En el primer capítulo, dieron presente figuras del elenco estable como el locutor Mariano Flax, la abogada y modelo Alejandra Maglietti; y el periodista Horacio Pagani.