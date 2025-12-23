El rating de Bendita TV: cómo le fue a Edith Hermida en su primer programa tras la salida de Beto Casella

El histórico ciclo de El Nueve inició una etapa de transición y las métricas de audiencia marcaron un precedente inesperado este lunes.

La pantalla de El Nueve atraviesa una transformación histórica tras el fin de un ciclo de dos décadas liderado por Beto Casella, su conductor emblemático. En medio de la incertidumbre sobre quién tomará las riendas definitivas para la temporada 2026, la señal apostó por Edith Hermida para encabezar la transición. El debut, ocurrido este lunes 22 de diciembre, puso a prueba la fidelidad de una audiencia acostumbrada a un estilo consolidado durante veinte años.

La respuesta de los televidentes fue contundente y trajo alivio a los pasillos de la emisora. Lejos de sufrir una caída provocada por el recambio, las mediciones de audiencia reflejaron una estabilidad notable, alcanzando un promedio de 3.1 puntos de rating. Esta cifra no solo mantuvo el estándar habitual del programa, sino que le permitió competir de igual a igual en el podio de los contenidos más vistos de la jornada, logrando un empate técnico con su principal rival directo en el rubro espectáculos.

El arranque de Edith Hermida en Bendita TV Bendita TV comenzó una nueva etapa con la conducción de Edith Hermida: cómo le fue con el rating Bendita TV comenzó una nueva etapa con la conducción de Edith Hermida: cómo le fue con el rating. Video: El Nueve A pesar de la presión que implica ocupar un lugar tan icónico, la nueva conductora optó por un perfil profesional matizado con su característico sentido del humor. Respaldada por un panel histórico y sólido, la presentadora buscó transmitir tranquilidad y continuidad en un momento de gran expectativa mediática. Durante la apertura de la emisión, expresó sus sensaciones ante este nuevo rol: “Volví de las vacaciones y estamos haciendo el programa como todos los días. Hay un gran equipo detrás con el que hacemos esto con mucho amor como todos los años”.

Edith Hermida Las planillas de rating confirmaron que el público sigue eligiendo Bendita TV. Foto: Archivo MDZ El esquema actual de Bendita TV cuenta con la participación activa de figuras como Horacio Pagani, Ale Maglietti y Daniel Gómez Rinaldi, quienes brindaron el soporte necesario para que la transición se sintiera orgánica. Este equipo de trabajo es el motor que busca sostener la vigencia de la marca frente a los cambios estructurales. La dinámica grupal fue clave para que el debut fluyera sin fisuras técnicas ni baches anímicos, logrando captar la atención de los hogares argentinos una vez más.