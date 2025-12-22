Beto Casella cruzó fuertemente a una panelista de canal América en la previa de su llegada

El exconductor de El Nueve compartió un contundente posteo tras una información que reveló su colega.

Beto Casella revolucionó el mundo de la televisión argentina luego de que se confirmó su pase a canal América. El viernes pasado fue la despedida del conductor en Bendita y quien quedará a cargo será Edith Hermida para afrontar el 2026 en El Nueve.

"Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, con discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay reclamos para hacer. Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien", expresó Beto.

En medio de todo esto, Beto Casella cruzó fuertemente a una panelista de América. Se trata nada más ni nada menos que de Laura Ubfal, quien expresó en una nota que la relación entre él y Edith Hermida terminó de la peor manera.