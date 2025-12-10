El actor y pareja de Araceli González enfrentó a un conocido periodista de la señal y el momento se viralizó.

Fabián Mazzei realizó una nota en LAM y habló, por supuesto, del conflicto que mantiene Araceli González con Adrián Suar. Sin embargo, con el pasar de las horas se conoció un fuerte video donde el artista se enojó por el accionar de Santiago Riva Roy, periodista y cronista de Canal América.

Es que minutos antes de que salga al aire en el ciclo que lleva adelante Ángel de Brito, Fabián brindó una entrevista para las redes sociales de Revista Pronto. Ya en el final de la nota, la periodista expresó su agradecimiento al actor y comentó que "muchísimas gracias. Acá están los colegas y, como siempre, se ponen como un poco insoportables, así que te voy a liberar".

Fue allí donde el cronista de LAM decidió responder en medio de la nota: "No, vivo le gana a grabado". Esta frase detonó claramente el enojo de Fabián Mazzei, que decidió defender a la periodista y enfrentar a Santiago Riva Roy: "No, sos un maleducado porque ella está haciendo una nota".

Fabián Mazzei estalló contra un cronista de canal América Fabián Mazzei estalló contra un cronista de canal América mientras realizaba una nota: "Sos un..." "Hace dos horas que le estás diciendo que termine la nota... No le contestes así adelante mío", expresó el actor claramente enojado por el accionar del periodista de Canal América para que hable lo más rápido posible en LAM y que su colega finalizara con su nota.