El músico visitó a la conductora y se terminó besando con una de las integrantes del panel del programa.

Moria Casán se encuentra pasando un gran momento con su programa y el segmento de entrevistas mano a mano con sus invitados es el momento que más rinde en cuanto al rating. La conductora de El Trece esta vez tuvo a L-Gante en su living y charlaron de todo.

En un momento, hablaron sobre la intimidad y allí el artista reveló que desde hace un mes no tiene relaciones. Esta declaración disparó una fuerte pregunta por parte de Moria Casán y le consultó sobre los gustos que tiene el artista.

"¿Te gustan las mujeres veteranas?", consultó Moria y rápidamente L-Gante tuvo una respuesta que no dejó dudas expresando que "mientras sea mujer" no tiene problemas. Rápidamente la conductora señaló a María Fernanda Callejón, con quien el cantante vivió un encuentro hot en el aire de El Trece.

L-Gante vivió un momento hot en El Trece Momento hot en El Trece: L-Gante se besó fogosamente con una panelista de Moria Casán "Me gusta mucho que digas eso porque una mujer es una mujer, no tiene edad", comentó la panelista y confirmó que se encontraba atraída por el cantante. Inmediatamente se levantó de su silla y se dieron un fogoso beso.