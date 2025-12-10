Moria Casán le realizó una fuerte pregunta a L-Gante sobre su vida sexual y dejó en shock a todos

La conductora no tuvo filtros y el ex de Wanda Nara no dudó en responderle de forma sincera.

Moria Casán se sigue afianzando cada vez más en las mañanas de El Trece y este miércoles la rompió con su entrevista a L-Gante. Durante la charla, repasaron los conflictos con su exrepresentante y en un momento la conductora no dudó en consultarle sobre su vida íntima.

Todo comenzó cuando el artista le consultó si ella se encontraba soltera o en pareja. Moria en ese instante le comentó que estaba de novia con Pato Galmarini y, fiel a su estilo, arremetió fuertemente con otra pregunta.

"Ahora yo te hago una pregunta a vos, mi amor", comenzó diciendo Casán, generando intriga en sus compañeros y en el propio L-Gante. La conductora fue al hueso y le preguntó cuándo fue la última vez que había tenido relaciones.

El ex de Wanda Nara se sorprendió y no dudó en responder: "Fue hace un mes o por ahí... Necesito hacer alguna antes de que termine el 2025 de forma urgente". Pero esto no quedó ahí, ya que Moria realizó otra pregunta fuerte: "¿Es verdad que sos un hombre dotado por la naturaleza?".