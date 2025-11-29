¡Otra vez Moria Casán! La One apuntó contra Wanda Nara al analizar su cambio físico en detalle
Moria Casán no se guardó nada al analizar la transformación física de Wanda Nara. La One visualizó una visita de la modelo al programa de Su Giménez.
Al parecer, Moria Casán tiene su favorita dentro del Wanda Gate. La diva, que recientemente tuvo a la China Suárez en su ciclo La Mañana con Moria, no dudó en emitir un análisis demoledor sobre la figura de su colega, la mediática Wanda Nara.
La One quedó en shock con la transformación de Wanda Nara
Durante el programa, se expuso un minucioso repaso de las "mentiras" de la conductora de Masterchef Celebrity en torno a sus idas y vueltas con el futbolista Mauro Icardi. Fue en ese contexto que se mostraron imágenes de archivo que ilustraban el antes y después de la hija de Nora Colosimo. Moria Casán, siempre lapidaria con sus comentarios, quedó visiblemente impactada por el cambio.
Te Podría Interesar
La panelista Amalia Díaz Guiñazú encendió la mecha al disparar que Wanda "Jugó con el morbo de la gente, todo el mundo compró lo de la virgencita", refiriéndose a la imagen ingenua que la empresaria supo proyectar en sus inicios.
Fue entonces cuando la One fue mucho más allá y analizó la metamorfosis física de la mediática en detalle: “Es otra mujer, estamos viendo su transformación física, ahí era una chiquita con una frescura impresionante, era mucho más joven, tenía otra cara, otros dientes, otro pelo, divina, tenía frescura, ahora es otra persona”. Con esta declaración, Moria no solo cuestionó la evolución de Nara en el medio, sino que también puso en tela de juicio los cambios estéticos que la definen hoy.