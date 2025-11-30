La rubia salió con los tapones de punta contra el cocinero amateur y humorista. La razón dejó a todos desconcertados: los detalles.

La competencia en MasterChef Celebrity entra en etapas decisivas y la tensión no solo se siente en las hornallas, sino también en la conducción. Wanda Nara, quien debería funciona como canal tranquilizante entre los participantes y las exigencias del jurado, sorprendió a todos en la última gala al destrozar sin filtro a Miguel Ángel Rodríguez.

El actor se la había jugado con un plato típico brasileño en una noche clave para evitar la eliminación. Sin embargo, la apuesta salió mal: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui coincidieron en una devolución negativa, marcando múltiples errores técnicos.

Pero el golpe no vino de los chefs, sino de la conductora. Lejos de consolarlo, Wanda fue tajante al ver el resultado final: "Qué desastre, Miguel Ángel". La frase resonó en el estudio y descolocó incluso a los propios jurados, que intentaron suavizar el momento halagando la trayectoria del comediante.

El insólito motivo del enojo Embed - El fuerte cruce de Wanda Nara y Miguel Ángel Rodríguez que paralizó a MasterChef Celebrity: "Un desastre" Fiel a su estilo, Rodríguez intentó salir del paso con humor ante el retode de la empresaria: "Amor, desde séptimo grado que mamá no me decía esas cosas. Y ahora vos me lo decís...", lanzó, buscando la complicidad del estudio.

Fue entonces cuando Wanda reveló la verdadera razón de su dureza, exponiendo un divertido reclamo personal que tenía guardado. "Además, arrancaste desconociendo una canción que fue un himno para todos los argentinos", disparó la conductora, dejando en claro que el "desastre" no era solo culinario, sino también por no saberse la letra de su canción O Bicho Vai Pegar.