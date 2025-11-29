La China Suárez compartió un romántico momento con Mauro Icardi y un detalle llamó la atención: ¿Compromiso?

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron su primer año de relación, un hito que decidieron conmemorar con una significativa demostración de amor. El festejo, que se desarrolla en Estambul, Turquía, mientras atraviesan unos días sin sus hijos —quienes se encuentran con sus respectivos padres, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña—, fue inmortalizado por el futbolista y la actriz en sus redes sociales. La publicación de este sábado desató una ola de rumores y comentarios de los internautas.

La sorpresa en el primer aniversario de Mauro Icardi y la China Suárez Feliz primer año mi amor! (3) La postal romántica que Mauro Icardi compartió en redes para celebrar un año de relación. Foto: Instagram @mauroicardi El delantero eligió su cuenta de Instagram para revelar la sorpresa que le preparó a su pareja. La secuencia de imágenes no solo mostraba un opulento ramo de rosas rojas y una misiva con la cariñosa dedicatoria "Feliz aniversario mi amor", sino también el objeto que inmediatamente captó la atención de sus seguidores y de los medios: una pequeña caja que resguardaba un deslumbrante anillo de compromiso. Las fotografías documentan la reacción de la intérprete, desde el momento de la sorpresa al abrir el estuche hasta lucir la joya con una visible y amplia sonrisa, lo que fue interpretado por muchos como una confirmación implícita de una propuesta de casamiento.

Feliz primer año mi amor! (5) La actriz, visiblemente emocionada al descubrir el regalo que Icardi preparó para el primer aniversario. Foto: Instagram @mauroicardi Este gesto íntimo fue complementado con una fotografía conjunta, de carácter sumamente romántico, que refleja la felicidad de la pareja en este tierno momento. A pie de la publicación, Mauro Icardi resumió el sentimiento con el mensaje: "Feliz primer aniversario mi amor!" acompañado de un corazón. Curiosamente, y al igual que en otras publicaciones recientes, la sección de comentarios se mantuvo inactiva. Esta medida sugiere una intención deliberada de evitar las interacciones negativas o la exposición a los haters que con frecuencia critican su vínculo.

El anillo de compromiso y la indirecta sobre el divorcio de Wanda Nara Feliz primer año mi amor! (1) La joya de alto valor que disparó las especulaciones sobre un futuro casamiento en Turquía. Foto: Instagram @mauroicardi La posibilidad de un casamiento no es un tema ajeno para la pareja. Días atrás, en una entrevista con Mario Pergolini, la actriz había abordado la cuestión matrimonial de forma directa, lanzando una sutil pero clara referencia a la situación legal de su novio. Luego de que el conductor bromeara con que el futbolista sería "el último" en casarla, ella respondió sin rodeos: "Se tiene que divorciar primero. En unos meses le sale el divorcio". El jugador y Wanda Nara aún se encuentran formalizando legalmente su separación.