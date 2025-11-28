Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez, tras el fuerte mensaje que le envió a Julieta Poggio: "No es la primera vez que lo haces"

Luego de que la actriz lanzara un contundente mensaje contra Poggio, el empresario defendió a la ex Gran Hermano y cuestionó a Suárez por su accionar.

Este miércoles, la China Suárez apuntó sin filtros contra Julieta Poggio. Todo se desencadenó luego de que se viralizara un clip del programa de streaming Rumis. En la charla, el equipo hablaba sobre Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva serie de Disney+ protagonizada por Suárez.

Cuando la Tía Sebi mencionó que está "muy atrapado con la de la China", Poggio quiso saber de qué "China" hablaba. "Suárez", le aclararon.

Esto fue lo que dijo Julieta Poggio en Rumis Julieta Poggio Preguntó Si La China Suárez Es Actriz Fue entonces cuando la influencer, desde el desconocimiento, preguntó: "¿La China Suárez actúa?". Lizardo Ponce intervino y explicó que sí, que la actriz trabaja en ficción desde hace años.

La frase no cayó nada bien. Molesta, la China Suárez recurrió a X para responderle con un mensaje durísimo: "Jajaja que raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. Gracias @lizardoponce, ¡me alegra que te guste la serie!".

China Suárez y Alberto Samid X La contundente respuesta del empresario para la actriz. Captura de pantalla X @soyalbertosamid. Lo que nadie esperaba era la aparición de Alberto Samid en medio del conflicto. El empresario salió a bancar a Poggio y cuestionó a la actriz con un comentario directo y contundente.