Revelaron la verdad del futuro laboral de Marcelo Tinelli en el exterior: "Lamento pincharles el globo"

En las últimas semanas, la incertidumbre sobre el futuro profesional del histórico líder de Show Match (El Trece) ha crecido exponencialmente, alimentada por controversias familiares y especulaciones sobre un posible exilio mediático. Escándalos como las internas expuestas por su hija Juanita y su relación con Milett Figueroa, comenzaron a circular con fuerza, surgiendo versiones que ubicaban a Marcelo Tinelli lejos de la pantalla. Sin embargo, nueva información ha salido a la luz para aclarar el panorama real de cara a la temporada 2026.

Durante la última emisión de LAM (América TV), se abordaron las supuestas ofertas laborales que habrían tentado al empresario para cruzar las fronteras. Los rumores indicaban negociaciones avanzadas para que se hiciera cargo de la conducción de Gran Hermano en la televisión uruguaya, o bien, que liderara un formato de baile similar a su clásico certamen en la pantalla chilena. Estas opciones parecían viables dada su trayectoria, pero la realidad dista mucho de esas especulaciones.

La drástica decisión de Marcelo Tinelli sobre el exterior El futuro de Marcelo Tinelli: desmienten ofertas del exterior y revelan su verdadero plan para la TV El futuro de Marcelo Tinelli: desmienten ofertas del exterior y revelan su verdadero plan para la TV. Video: LAM (América TV) El encargado de disipar las dudas fue Ángel de Brito, quien, en diálogo con el productor Gabriel Fernández, negó categóricamente que el conductor esté preparando sus maletas para trabajar en los países vecinos. Con la contundencia que lo caracteriza, el periodista desarticuló las teorías sobre el desembarco internacional y aseguró: “Lamento pincharles el globo a todos. Marcelo Tinelli no va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile. No va a volver a la televisión ni en Uruguay ni en Chile, más allá de que tengan intenciones de llevarlo”.

El deseo de Marcelo Tinelli y su retorno a la televisión argentina Tras descartar las opciones trasandinas y charrúas, De Brito sorprendió a su panel al confesar cuál es el verdadero objetivo que persigue el "Cabezón" para su futuro inmediato. Lejos de buscar nuevos horizontes, la meta es recuperar su lugar en el ámbito local. Según la información exclusiva revelada en el programa: “Marcelo Tinelli quiere trabajar el año que viene en la televisión argentina”.