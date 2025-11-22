La fuga de Marcelo Tinelli: explotaron los rumores de que el conductor podría trabajar en otro país
Tras el abrupto final de su ciclo en Carnaval Stream, el conductor Marcelo Tinelli estaría evaluando jugosas ofertas laborales en el exterior.
Marcelo Tinelli se encuentra inmerso en una tormenta familiar desencadenada por una demanda por amenazas de muerte a su hija Juanita Tinelli. Esta delicada situación personal lo llevó a tomar una drástica decisión profesional: poner fin a su ciclo en Carnaval Stream para dedicarse a un obligado descanso.
La propuesta internacional que tienta a Marcelo Tinelli
Pese al escándalo que lo atormenta, la periodista Paula Varela ventiló en Intrusos que varios medios internacionales están considerando seriamente incorporar al astro de la televisión a sus proyectos estelares. La propuesta más firme llegaría desde Chile: Varela recordó que Chilevisión fue adquirido por el grupo inversor de Tomás Yankelevich.
La periodista aseguró que este grupo está detrás del conductor: "Este grupo quiere llevar a Marcelo a conducir un reality en Chile el año que viene". Se trataría de Fiebre de Baile, un formato muy similar al clásico Bailando. No obstante, la propuesta aún no está cerrada, ya que el canal todavía se encuentra en manos de Paramount y los cambios en la programación no son una prioridad inmediata.
A esta puja por el Cabezón se suman otras posibilidades de exportación: "Además de Chile, tenemos a Uruguay con una posibilidad que desconocemos y México en febrero para un proyecto para el Mundial". De esta manera, dejó en claro que la falta de trabajo no es un problema para el célebre conductor.
Por otra parte, la salida intempestiva de Marcelo Tinelli de la grilla de Carnaval Stream ya tiene reemplazo. Santiago Sposato reveló en A la Tarde que el canal de streaming reorganizó sus noches: los espacios de los martes y miércoles a las 20 serán ocupados por Juana Viale y su programa RCP. Sposato confirmó que el ciclo de Juana "ya está grabado, por lo cual solo queda emitirlo".