La fuga de Marcelo Tinelli: explotaron los rumores de que el conductor podría trabajar en otro país

Tras el abrupto final de su ciclo en Carnaval Stream, el conductor Marcelo Tinelli estaría evaluando jugosas ofertas laborales en el exterior.

El grupo inversor que compró Chilevisión es el que busca tentar al Cabezón. / Archivo MDZ

Marcelo Tinelli se encuentra inmerso en una tormenta familiar desencadenada por una demanda por amenazas de muerte a su hija Juanita Tinelli. Esta delicada situación personal lo llevó a tomar una drástica decisión profesional: poner fin a su ciclo en Carnaval Stream para dedicarse a un obligado descanso.

La propuesta internacional que tienta a Marcelo Tinelli Pese al escándalo que lo atormenta, la periodista Paula Varela ventiló en Intrusos que varios medios internacionales están considerando seriamente incorporar al astro de la televisión a sus proyectos estelares. La propuesta más firme llegaría desde Chile: Varela recordó que Chilevisión fue adquirido por el grupo inversor de Tomás Yankelevich.

Marcelo Tinelli (6) Paula Varela reveló que Chilevision quiere al conductor para un reality de baile en 2026. Foto: Instagram / @marcelotinelli. La periodista aseguró que este grupo está detrás del conductor: "Este grupo quiere llevar a Marcelo a conducir un reality en Chile el año que viene". Se trataría de Fiebre de Baile, un formato muy similar al clásico Bailando. No obstante, la propuesta aún no está cerrada, ya que el canal todavía se encuentra en manos de Paramount y los cambios en la programación no son una prioridad inmediata.

Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli, en medio del drama familiar, podría dejar el país para tomar una oferta internacional. Captura de streaming A esta puja por el Cabezón se suman otras posibilidades de exportación: "Además de Chile, tenemos a Uruguay con una posibilidad que desconocemos y México en febrero para un proyecto para el Mundial". De esta manera, dejó en claro que la falta de trabajo no es un problema para el célebre conductor.