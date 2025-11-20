La muerte de un comediante: la película con la que Diego Peretti debuta como director, guionista y protagonista
El aclamado actor Diego Peretti da un gigantesco salto en su carrera al presentar su primera película como director, guionista y protagonista.
El reconocido actor Diego Peretti está listo para inaugurar una nueva y ambiciosa etapa en su trayectoria artística. Este jueves 20 de noviembre se estrena La muerte de un comediante, la ópera prima que marca su debut oficial como cineasta y guionista. La película, que será proyectada en 23 salas de manera simultánea en todo el país, promete una narrativa repleta de aventuras y dilemas existenciales.
Diego Peretti y la libertad absoluta para su nueva película
El largometraje, co-dirigido junto a Javier Beltramino, posee una particularidad que lo vuelve único en la industria nacional: fue financiado por 10.190 productores que inyectaron capital a través de la plataforma Orsai Audiovisual, encabezada por el escritor Hernán Casciari. Peretti explicó a Página 12 el motivo de esta metodología inusual: "No creo que esta película se pudiera hacer a través de una plataforma o a través de productores que arriesguen capital porque no es una fácilmente referenciable".
El actor remarcó que el financiamiento colectivo le otorgó una ventaja creativa crucial: "Nosotros teníamos la plata, teníamos el guion escrito, y con una libertad absoluta de acción". La distribución global del film quedó a cargo de FilmSharks.
Durante 94 minutos, la trama de la película nos introduce en la vida de Juan Debré, un intérprete que dedicó su existencia a encarnar a un héroe de una popular serie. Su mundo se desmorona cuando le diagnostican una enfermedad terminal con un pronóstico de siete meses. Debré decide huir de Argentina a Bélgica en busca de su héroe de la infancia, pero un encuentro inesperado lo arrastra a un conflicto peligroso.