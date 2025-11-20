Presenta:

Diego Peretti

La muerte de un comediante: la película con la que Diego Peretti debuta como director, guionista y protagonista

El aclamado actor Diego Peretti da un gigantesco salto en su carrera al presentar su primera película como director, guionista y protagonista.

Antonella Ramírez

Diego Peretti, director, guionista y protagonista de La muerte de un comediante. / Captura trailer

El reconocido actor Diego Peretti está listo para inaugurar una nueva y ambiciosa etapa en su trayectoria artística. Este jueves 20 de noviembre se estrena La muerte de un comediante, la ópera prima que marca su debut oficial como cineasta y guionista. La película, que será proyectada en 23 salas de manera simultánea en todo el país, promete una narrativa repleta de aventuras y dilemas existenciales.

M&aacute;s de 10.000 socios financiaron la &oacute;pera prima de Peretti a trav&eacute;s de Orsai Audiovisual.

Diego Peretti y la libertad absoluta para su nueva película

La Muerte De Un Comediante - Trailer Oficial

El largometraje, co-dirigido junto a Javier Beltramino, posee una particularidad que lo vuelve único en la industria nacional: fue financiado por 10.190 productores que inyectaron capital a través de la plataforma Orsai Audiovisual, encabezada por el escritor Hernán Casciari. Peretti explicó a Página 12 el motivo de esta metodología inusual: "No creo que esta película se pudiera hacer a través de una plataforma o a través de productores que arriesguen capital porque no es una fácilmente referenciable".

La pel&iacute;cula de Peretti se estrena este jueves 20 de noviembre en 23 salas del pa&iacute;s.

El actor remarcó que el financiamiento colectivo le otorgó una ventaja creativa crucial: "Nosotros teníamos la plata, teníamos el guion escrito, y con una libertad absoluta de acción". La distribución global del film quedó a cargo de FilmSharks.

El film narra la historia de un actor (Juan Debr&eacute;) que emprende una aventura tras ser diagnosticado con una enfermedad terminal.

Durante 94 minutos, la trama de la película nos introduce en la vida de Juan Debré, un intérprete que dedicó su existencia a encarnar a un héroe de una popular serie. Su mundo se desmorona cuando le diagnostican una enfermedad terminal con un pronóstico de siete meses. Debré decide huir de Argentina a Bélgica en busca de su héroe de la infancia, pero un encuentro inesperado lo arrastra a un conflicto peligroso.

