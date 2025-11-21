En pleno escándalo familiar, Marcelo Tinelli le dedicó un tierno mensaje a Juanita y ella lo sorprendió con unas palabras que nadie vio venir

Este viernes 21 de noviembre, Juanita Tinelli cumple 23 años y, en medio de toda la tensión familiar, el conductor realizó un emotivo posteo en Instagram para saludarla.

Luego de la importante denuncia que hizo Juanita Tinelli en su cuenta de Instagram, la tensión se apoderó de la familia de Marcelo Tinelli. Sin embargo, en medio de este clima cargado, este viernes el conductor le dedicó un sentido posteo por su cumpleaños, un gesto que dejó entrever que algunas cosas empezaron a acomodarse pese al sacudón inicial.

El empresario hizo un video con varias fotos de su hija y expresó: "Feliz cumple, hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo. Que tengas mucho amor y alegría".

Este fue el video que le hizo Marcelo Tinelli a su hija Juanita por su cumpleaños Marcelo Tinelli Le Dedicó Un Emotivo Video A Juanita Tinelli Por Su Cumpleaños "No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida. Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos", continúa.

"Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas. Hoy leía que 'Nunca se va del alma, quien está en el corazón. No hay distancia para eso'. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma MI PEBE", concluyó Marcelo Tinelli.