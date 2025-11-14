Un exjugador de San Lorenzo escrachó a Marcelo Tinelli por una millonaria deuda: "Que me desbloquee y me pague mi dinero"
En medio del escándalo que atraviesa Tinelli, Matías Vázquez contó en Puro Show que un deportista lanzó un fuerte reclamo público contra el conductor.
Marcelo Tinelli atraviesa un momento complejo: a los conflictos familiares y la reciente venta de su mansión en Punta del Este para cubrir deudas, se sumó un nuevo frente inesperado. Un exjugador de San Lorenzo apareció en escena y lo expuso públicamente al reclamarle una deuda que, según él, asciende a 500 mil dólares.
En Puro Show, Matías Vázquez reveló que Ramón Clemente, basquetbolista estadounidense y exmiembro de la selección de Puerto Rico, estalló en redes sociales con un mensaje directo y explosivo: "Que alguien le diga a Tinelli que me desbloquee y me pague mi dinero".
Clemente formó parte de San Lorenzo entre 2018 y 2020, etapa en la que Tinelli ocupó primero la vicepresidencia y luego la presidencia. Su contratación, junto con la de otras figuras internacionales, fue clave para la seguidilla de títulos y el salto de nivel del básquet del club.
Pero, puertas adentro, el vínculo terminó mal. El jugador asegura que entre el club y Tinelli le adeudan medio millón de dólares y que, durante su estadía en Buenos Aires, llegó a cubrir de su propio bolsillo gastos esenciales como comida y alojamiento.
Esto fue lo que contó Matías Vázquez en Puro Show sobre Marcelo Tinelli y Ramón Clemente
El enojo no es reciente. En 2022 ya había hecho un pedido directo en X: "@Cuervotineli pagame mi dinero y deja de quejarte". Sin embargo, en los últimos días la tensión se reactivó: Clemente publicó capturas de pantalla mostrando que Tinelli lo bloqueó en redes y lanzó una frase punzante. "Te usan y luego te bloquean. Qué gran hombre de negocios", escribió el deportista.
Según contó Vázquez, el exjugador decidió llevar el caso a la Justicia argentina. Su abogado presentó una demanda en el fuero laboral y, de acuerdo a la información difundida, Clemente estaría "cerca de obtener una sentencia favorable por montos altos".