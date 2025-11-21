¡Súper viral! Mike Amigorena celebró el centenario de la línea 39 de Buenos Aires con un temazo

La emblemática línea de colectivo fue el foco de una gran celebración donde no faltó el célebre actor mendocino Mike Amigorena. Aquí todos los detalles

La emblemática línea de colectivos 39 de la provincia de Buenos aires celebró su centenario a lo grande, y la sorpresa la dio nada menos que el actor Mike Amigorena, quien se convirtió en el protagonista indiscutido del festejo. El video del momento se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Todo el cariño mendocino a los choferes de la 39 El mediático artista, conocido por su versatilidad y su excéntrico estilo, se sumó a la conmemoración con una intervención artística que nadie esperaba. Amigorena se presentó en el evento y, en un gesto de gran originalidad, interpretó una canción compuesta exclusivamente para homenajear a la histórica línea de bondis y a los trabajadores que día a día llevan adelante la travesía por la ciudad.

El homenaje viral de Mike Amigorena a una línea de colectivos. El video del momento, en el que se ve al actor luciendo su estilo característico mientras canta y celebra, no tardó en circular con fuerza en todo Internet. Las redes sociales, y en especial los usuarios de Instagram y X, se llenaron de comentarios celebrando tanto la creatividad de la propuesta como el gesto del actor hacia la institución.