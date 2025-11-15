"Tal vez": así reaccionó Johnny Depp cuando le preguntaron por Mauro Icardi

Johnny Depp fue consultado en su visita a Argentina sobre el fanatismo que Mauro Icardi manifiesta por él en redes sociales.

El actor estadounidense Johnny Depp generó una gran expectativa en Argentina con su visita al país para presentar su nueva película como director, Modigliani. Durante su estadía, el protagonista de Piratas del Caribe visitó el programa de Verónica Lozano en Telefe y participó en la avant-première del filme.

Así reaccionó Johnny Depp luego de la consulta por Mauro Icardi. En este último evento, Depp finalmente aclaró una de las preguntas que el público argentino esperaba. La consulta giraba en torno a su supuesto vínculo con el futbolista Mauro Icardi, un tema que se convirtió en un debate viral en las redes sociales en el país.

Johnny Depp y su reacción ante el fanatismo de Mauro Icardi La pregunta clave fue realizada por la periodista Sofía Kotler, quien consultó al actor sin rodeos si estaba al tanto de que el delantero del Galatasaray era su "fanático número uno". La respuesta de Johnny Depp fue simple y directa: "Mmm... no, no lo conozco. Tal vez sí, no lo sé, creo que no".

Johnny Depp (2) El actor fue consultado por Mauro Icardi. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ De esta manera, el actor estadounidense desmintió la cercanía o el conocimiento directo con el futbolista. Sin embargo, su acompañante en la entrevista, el actor italiano Riccardo Scamarcio, tomó la palabra para dar una perspectiva diferente sobre el jugador.

Scamarcio aseguró que él sí conocía a Icardi: "Lo recuerdo como jugador de fútbol. Es muy bueno, muy habilidoso. No como Maradona o Messi, pero también juega muy bien".