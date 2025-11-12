Johnny Depp fue homenajeado en La Plata y causó furor con su visita: las mejores fotos

El actor estadounidense se encuentra en Argentina para promocionar su nueva película y además brindó una masterclass.

Johnny Depp causó furor con su llegada al país y su visita se da en el marco de la presentación de Modigliani, la película que estrenará y en la que él es el director. El artista ya estuvo en Buenos Aires participando en una entrevista exclusiva con Telefe.

Respecto a su nueva película que cuenta la historia del reconocido pintor, Depp comentó: "Uno de esos momentos que pasan en la vida y no lo entiende de ninguna manera. Un día me sonó el teléfono y era Al Pacino. Me llamó y me dijo 'Johnny, ¿te acordás eso de Modigliani que querías hacer?'. 'Sí, sí me acuerdo', [le dije]. Y me dijo 'yo creo que vos lo tenés que dirigir'. Hacía un par de años que no hablaba con él... me hizo una oferta que no podía rechazar y dije 'me encantaría hacerlo'".

Revolución en La Plata por la presencia de Johnny Depp Johnny Depp fue homenajeado en La Plata y causó furor: las mejores fotos Luego de esta visita a los estudios de Telefe, Johnny Depp viajó hasta La Plata para brindar una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, en conjunto con el actor italiano, Riccardo Scamarcio. Allí hablaron sobre el cine, la actuación y además fue homenajeado con el título de "visitante ilustre" de la ciudad.

Johnny Depp Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ El actor estuvo también en la intendencia del municipio que se encuentra ubicada frente a la hermosa y bella Catedral de La Plata. Por supuesto que decidió salir al balcón y saludar a los cientos de fanáticos que llegaron al lugar con carteles y fotografías de los diferentes personajes que interpretó.