Las reacciones más picantes al posteo de Wanda Nara con Johnny Depp: "Tic Tac"

Un furor inesperado surgió en redes sociales con el posteo del encuentro entre Wanda Nara y Johnny Depp. Los seguidores del escándalo judicial entre la mediática y el futbolista Mauro Icardi, se sorprendieron con cuando vieron la publicación de la conductora de Telefe con el gran actor de Hollywood.

El épico encuentro se produjo en los estudios de Telefe en el marco de la entrevista del artista con Vero Lozano para promocionar su última película como director: Modigliani, tres días en Montparnasse. Esta foto está relacionada íntimamente con Mauro Icardi debido a que el delantero usó imágenes de Johnny Depp en el juicio con su exesposa, Amber Heard, para comparar su conflicto judicial con Wanda Nara y avisarle indirectamente en sus posteos que algo ocurriría en su beneficio y en perjuicio de la empresaria.

Algunos de los comentarios que se destacan en la publicación de Wanda Nara es el de Ángel De Brito que limitó su reacción solo a reírse expresando un irónico: "Jajajajajaja".

También llamó la atención el comentario de la cuenta oficial de Revista Paparazzi que lanzó: “Tic Tac Johnny (emoji de reloj)”, en clara alusión a las historias de Instagram de Mauro Icardi con la foto de Johnny Depp en el juicio.