La exorbitante deuda de miles de dólares que Mauro Icardi tendría con Wanda Nara por la cuota alimentaria

Mauro Icardi acumularía una deuda de miles de dólares por la cuota alimentaria de sus hijas, según reveló Rodrigo Lussich en Intrusos.

El prolongado conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo y explosivo capítulo. En el programa Intrusos, el conductor Rodrigo Lussich reveló detalles de un documento judicial que expone la exorbitante deuda millonaria que el futbolista mantendría por la cuota alimentaria de sus hijas.

La cifra ascendería a 152.000 dólares estadounidenses, exponiendo una nueva escalada en la batalla legal entre la ex pareja. La deuda, según se detalla en el expediente, se arrastra desde fines del año pasado y generó un fuerte debate en el programa sobre la responsabilidad paterna y los conflictos de pareja.

Icardi adeuda 13 cuotas alimentarias La exorbitante deuda millonaria que tendría Icardi con sus hijas Según explicó Rodrigo Lussich, el documento presentado por la representación legal de Wanda Nara ante la Justicia detalla la actualización de la liquidación correspondiente al pago de alimentos. El escrito citado en el programa no deja lugar a dudas sobre la magnitud del reclamo: “En virtud de lo expuesto, solicito se intime al demandado a abonar la suma de 152.000 dólares y las medidas que lo obliguen a cumplir con el pago de los alimentos”.

Mauro Icardi La guerra judicial sigue entre el futbolista y la empresaria. Fotos: Instagram/ @mauroicardi/ captura de video: El Trece. El informe ante la Justicia sostiene que la falta de pago "constituye un acto de violencia económica perpetrado en el tiempo desde octubre de 2024 hasta la fecha". Lussich agregó que el delantero del Galatasaray “adeuda 13 cuotas alimentarias”. Esta situación es grave, dado que la ley establece que deberían registrarse como deudores alimentarios a aquellas personas que adeuden “tres cuotas consecutivas o cinco alternadas”.