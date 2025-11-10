El protocolo que prepara la Justicia para que Mauro Icardi pueda ver a sus hijas: "Si Wanda no quiere..."

El futbolista teme que la situación del Chateau Libertador se repita y el juez tomó una determinante decisión si esto ocurre.

Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan un enorme escándalo judicial que vuelve a estar en el foco principal tras la llegada del futbolista al país junto a la China Suárez. Desde la Justicia dejaron en claro que el jugador podrá reencontrarse con sus hijas tras meses sin poder verlas.

Sin embargo, y para evitar la polémica que se generó la última vez en el departamento del Chateau Libertador, donde las menores y la conductora de Telefe estallaron en llanto, el juez dispusó una fuerte medida que favorece a Mauro Icardi y pone el foco en Wanda.

En el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer la estrategia que preparó la Justicia en caso de que la conductora no colabore con la situación: "Me acaba de llegar el cronograma de cómo Mauro va a retirar a las nenas y me atrevo a decir que va a ser un quilombo", expresó Guido Záffora, panelista del ciclo.

"Las nenas van mañana con Icardi al mediodía, la hora estipulada es 12:30 horas cuando las nenas salgan de la escuela, las va a buscar al colegio", comentó el periodista. Luego, subrayó que el futbolista y sus abogadas están previendo que Wanda no enviará a las hijas a la escuela y tendrá que volver a ir él al Chateau Libertador.