La actriz compartió en su cuenta de Instagram el nuevo obsequio que le realizó su pareja.

Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran en Turquía y en los próximos días viajarán a Argentina para que el futbolista pueda reencontrarse con sus hijas luego de meses sin poder verlas. En medio de todo esto, la feliz pareja está por cumplir un año y la estrella del Galatasaray decidió obsequiarle un regalo a la actriz.

Fue la propia China quien compartió en sus redes sociales un video abriendo el regalo de Mauro Icardi: "Casi un año ya, te amo, Mauro Icardi", expresó en el posteo junto a una costosa y millonaria cartera de una reconocida marca francesa.

"¿Podré tener un novio más generoso y lindo?", expresó en otra parte del texto. Esto se volvió rápidamente viral en las diferentes redes, ya que es la segunda cartera que le regaló el jugador a su flamante pareja.

El nuevo y millonario regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez ¿Palito para Wanda Nara? La China Suárez mostró el millonario regalo que le hizo Mauro Icardi Esta publicación podría tomarse como una indirecta a Wanda Nara quien en los últimos días arremetió contra el propio Mauro Icardi y también decidió destrozar a la China Suárez: " “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula".