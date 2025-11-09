¿Palito para Wanda Nara? La China Suárez mostró el millonario regalo que le hizo Mauro Icardi
La actriz compartió en su cuenta de Instagram el nuevo obsequio que le realizó su pareja.
Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran en Turquía y en los próximos días viajarán a Argentina para que el futbolista pueda reencontrarse con sus hijas luego de meses sin poder verlas. En medio de todo esto, la feliz pareja está por cumplir un año y la estrella del Galatasaray decidió obsequiarle un regalo a la actriz.
Fue la propia China quien compartió en sus redes sociales un video abriendo el regalo de Mauro Icardi: "Casi un año ya, te amo, Mauro Icardi", expresó en el posteo junto a una costosa y millonaria cartera de una reconocida marca francesa.
Te Podría Interesar
"¿Podré tener un novio más generoso y lindo?", expresó en otra parte del texto. Esto se volvió rápidamente viral en las diferentes redes, ya que es la segunda cartera que le regaló el jugador a su flamante pareja.
El nuevo y millonario regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez
Esta publicación podría tomarse como una indirecta a Wanda Nara quien en los últimos días arremetió contra el propio Mauro Icardi y también decidió destrozar a la China Suárez: " “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula".
La furiosa publicación de la conductora de Telefe surgió luego de que la China Suárez compartió el bolso de Louis Vuitton que el jugador le obsequió a ella. Esto tomó gran repercusión y la artista fue duramente criticada tras el posteo que realizó en Instagram.