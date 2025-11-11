Martín Cirio expuso las condiciones que le puso Wanda Nara para participar en su show: "Fue muy estresante"

Martín Cirio reveló el "detrás de escena" de la participación de Wanda Nara en su show y sorprendió al contar las exigencias que debieron cumplir para que la conductora dijera presente.

Durante una emisión de su programa de streaming, el influencer relató sin filtros cómo fue la experiencia de tener a la empresaria en el escenario del Arena Buenos Aires y todo lo que implicó su llegada.

"Lo de Wanda se confirmó a último momento y fue muy estresante, por lo menos en este tipo de shows. Hay cosas que se van confirmando a último momento y de repente tenés que salir a conseguir de todo, porque Wanda te pide todo", comenzó contando Martín.

Con su clásico tono irónico, el creador de contenido agregó: "Wanda no viene así nomás. Wanda quiere, Wanda tiene. ¿Qué quiere la señora Wanda? ¿Una alfombra roja? ¿Quiere que yo sea la alfombra roja? ¿Quiere que me ponga una remera roja, un pantalón rojo y que me tire en el suelo y que ella camine sobre mí mientras va entrando al escenario? ¿Quiere esa puesta? La va a tener la señora, pero por supuesto que sí".

Más allá de las demandas, Cirio aseguró que la empresaria fue muy profesional durante toda la preparación. "Ella siempre muy bien predispuesta, Wanda es lo más, lo más. Y dice 'yo quiero seis bailarines' y dice 'no, quiero doce' ¡Ni yo tengo doce bailarines! Está bien, querés más que el principal, sí, Wanda. ¿Veinte bailarines? Claro, veinte bailarines; y así va pidiendo".

El influencer reconoció que todo se resolvió contrarreloj: "Tampoco teníamos tanto tiempo, porque habrá sido confirmado una semana antes. Entonces no tenés tiempo tampoco de conseguir muchas cosas. Y nada, y hasta último momento, viste, yo estaba como '¿vino Wanda?'".

Wanda Nara 2 El streamer aseguró que Wanda es muy profesional. Instagram Wanda_nara.

Finalmente, destacó que la conductora tiene un gran control sobre su imagen y sabe perfectamente cómo manejar cada aparición pública. "Siempre pensás 'esto se puede cancelar en cualquier momento', o sea, nunca está en un sí cien por ciento. Y finalmente llegó. Es hermosa. Entiende que yo no tengo presentador, que era el principal, nadie me presentó a mí, entré yo directamente al escenario. Es que ella entiende perfecto el estatus que tiene, ella es Wanda. Entonces, claro que va a ir con un presentador y con doce bailarines, obvio".

Para cerrar, Cirio resaltó la meticulosidad de la conductora en cada detalle: "Ella tiene todo muy planeado, o sea, yo soy más como, voy, entro, hacemos todo. Y ella, pará, vamos a hacer unas fotos, no sé qué. Salí, entras, como que nos saludamos de vuelta, que nos vamos a hacer un video". Y agregó al respecto: "Ella tiene todo, ella es como su propia community manager, tiene todo muy fríamente calculado".