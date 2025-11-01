Martin Cirio confesó que está en pareja: quién es el famoso youtuber que le robó el corazón

Martín Cirio blanqueó su relación con el youtuber y músico durante su stream “Faranews: noticiero by Nerea”. De quién se trata.

Una de las figuras más populares del streaming nacional, Martín Cirio sorprendió a sus fans al confirmar que se encuentra en una relación con un colega famoso. Durante su stream “Faranews: noticiero by Nerea”, el creador de contenido se sinceró sobre los rumores que lo vinculaban con un conocido youtuber y admitió que este se había robado su corazón.

La Faraona confirmó su relación con un famoso youtuber. El streamer es conocido por ser muy reservado con la identidad de sus parejas, por lo que la confirmación generó gran revuelo. Todo comenzó cuando, en medio de una reacción a un video donde aparecía el influencer en cuestión el chat de la transmisión comenzó a llenarse de comentarios. Martín Cirio tomó la posta y reveló su romance sin rodeos.

Martín Cirio blanqueó su relación con el famoso youtuber Gabino Silva El streamer admitió la relación con una declaración muy a su estilo: "Bueno, ¿qué quieren que diga? Sí, somos pareja". Sin embargo, Martín Cirio se apresuró a aclarar que, si bien el romance es real, no le gustaba poner rótulos a su vínculo con el youtuber. “Tenemos algo, a mí no me gusta poner rótulos. Yo soy una mujer muy libre últimamente. No me gustan los rótulos. Yo soy una mujer del pueblo, no puedo ser de una sola persona. Pero nos queremos, yo qué sé”, comentó.

gabino silva 2 Martín Cirio blanqueó su relación con Gabino Silva. Captura streaming La Faraona también aclaró que su pareja comparte esta visión sobre el compromiso. "Él también es libre, somos los dos libres. A él tampoco le gusta el ‘¿qué somos?’ porque si no se sofoca y yo también me sofoco. No voy a contar tantas intimidades", concluyó Cirio, blanqueando frente a sus "tortugas" quién es su nuevo amor.