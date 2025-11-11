Johnny Depp en una íntima entrevista con Verónica Lozano: su cara más personal y profesional

El actor se sentó en los sillones de Cortá por Lozano y reveló detalles de su carrera profesional como director de Modigliani. No te pierdas sus palabras.

El 10 de noviembre a las 17 horas, Johnny Depp llegó a la Argentina con el propósito de presentar su película Modigliani, tres días en Montparnasse. El mítico actor de 62 años estuvo en en canal de las tres pelotitas y no dudó en revelar detalles de su vida profesional. Los detalles son imperdibles.

Antes de la entrevista, la periodista confesó que cenó con el actor: "Una cena hermosa en mi casa. Una linda mesa puesta, había jardín y velitas. Estaba su asistente, él, Jorge, Gina que es una amiga nuestra y yo. Comimos empanaditas y Johnny comió todas de carne". La comunicadora contó que el actor disfrutó de la comida argentina y lo expresó con un "Estoy gordo".

La entrevista estaba prevista para las 14:30 horas. Sin embargo, el actor ingresó a los estudios de Telefe a las 15:10 y se posicionó en el piso del programa veinte minutos después.

Johnny Depp con Verónica Lozano image Johnny Depp ingresando a los estudios de Telefe. Créditos: Captura / Telefe Tras la entrevista, el actor dirá presente en la avant premiere en el Cinemark de Palermo donde revelará detalles inéditos sobre la filmografía y producción, y estará acompañado de El Corcho Rodríguez. Mientras que el film se estrenará en todos los cines el 13 de noviembre.