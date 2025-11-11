Johnny Depp en una íntima entrevista con Verónica Lozano: su cara más personal y profesional
El actor se sentó en los sillones de Cortá por Lozano y reveló detalles de su carrera profesional como director de Modigliani. No te pierdas sus palabras.
El 10 de noviembre a las 17 horas, Johnny Depp llegó a la Argentina con el propósito de presentar su película Modigliani, tres días en Montparnasse. El mítico actor de 62 años estuvo en en canal de las tres pelotitas y no dudó en revelar detalles de su vida profesional. Los detalles son imperdibles.
Antes de la entrevista, la periodista confesó que cenó con el actor: "Una cena hermosa en mi casa. Una linda mesa puesta, había jardín y velitas. Estaba su asistente, él, Jorge, Gina que es una amiga nuestra y yo. Comimos empanaditas y Johnny comió todas de carne". La comunicadora contó que el actor disfrutó de la comida argentina y lo expresó con un "Estoy gordo".
La entrevista estaba prevista para las 14:30 horas. Sin embargo, el actor ingresó a los estudios de Telefe a las 15:10 y se posicionó en el piso del programa veinte minutos después.
Johnny Depp con Verónica Lozano
Tras la entrevista, el actor dirá presente en la avant premiere en el Cinemark de Palermo donde revelará detalles inéditos sobre la filmografía y producción, y estará acompañado de El Corcho Rodríguez. Mientras que el film se estrenará en todos los cines el 13 de noviembre.
