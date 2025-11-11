Furor por Johnny Depp en Argentina: las mejores fotos de su encuentro con los fans

El artista se tomó el tiempo para firmar autógrafos y tomarse fotos junto a las personas que lo esperaban en la puerta del canal.

Johnny Depp causó un gran furor con su visita a la Argentina en el marco de la promoción de Modigliani, su nueva película. El actor llegó al país el lunes en horas de la tarde a bordo de un avión privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Depp llegó a Telefe para ser entrevistado de forma exclusiva por Vero Lozano quien confesó la intimidad de una cena que mantuvo con él: "Una cena hermosa en mi casa. Una linda mesa puesta, había jardín y velitas. Estaba su asistente, él, Jorge, Gina que es una amiga nuestra y yo. Comimos empanaditas y Johnny comió todas de carne".

Así presentó Vero Lozano a Johnny Depp en Telefe Johnny Depp en Telefe: el canal se adueñó del rating y hundió a sus competidores La entrevista estaba prevista para las 14:30 horas. Sin embargo, el actor ingresó a los estudios de Telefe a las 15:10 y se posicionó en el piso del programa 20 minutos después. Luego de la charla, Johnny decidió salir a saludar a la gran multitud de fans que se encontraban en la puerta del canal.

RSF_5703 Johnny Depp junto a Vero Lozano en Telefe. Foto: RS Fotos. El actor se mostró muy amable con las personas y por supuesto que no dudó en sacarse fotos y firmar algunos autógrafos. El operativo de seguridad fue muy amplio debido a lo que representa la llegada de una figura internacional como lo es Depp.