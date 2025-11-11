Johnny Depp en Telefe: el canal logró un gran rating y hundió a sus competidores

Una gran jornada se vivió en Telefe por la visita de Johnny Depp al programa de Verónica Lozano. La conductora se mostró muy feliz por entrevistar a la estrella internacional y durante la charla repasaron los éxitos de su carrera y, por supuesto, hablaron de Modigliani, la película que estrenará muy pronto.

El artista llegó al país el lunes 10 de noviembre en horas de la tarde en un vuelo privado que salió desde Los Ángeles. Una vez que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo esperó un fuerte operativo de seguridad y los fans también se hicieron presentes para saludar a su ídolo.

Así llegó Johnny Depp a la entrevista en Telefe Johnny Depp en Telefe: el canal se adueñó del rating y hundió a sus competidores En la tarde del martes, Vero Lozano finalmente lo presentó y se mostró muy contento de poder estar en Argentina. El canal de la familia logró capitalizar la visita del actor de una manera muy positiva, ya que obtuvo un impresionante número en el rating de la tarde.

El ciclo de la conductora salió al aire teniendo un piso de 6.0 puntos que logró el Noticiero de la Gente y con el correr de los minutos fue creciendo cada vez más. Pasadas las 15:00 horas, Depp llegó al canal y el rating se disparó fuertemente y tocó los 7.1 puntos.