¿Éxito o fracaso? El sorpresivo rating que tuvo Moria Casán en su debut en El Trece

Las autoridades apostaron fuertemente por la presencia de La One como conductora. En esta nota te dejamos los detalles del rating que logró.

Moria regresó con todo. Foto: captura de video / El Trece.

Moria Casán debutó finalmente en El Trece con La Mañana con Moria, un magazine que sale al aire a partir de las 9:00 horas y repasa las diferentes noticias que ocurren en el país. La conductora está acompañada por un gran equipo de profesionales.

En el panel se encuentran Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Nini y el doctor Guillermo Capuya. Durante la transmisión repasaron la polémica con Marcelo Tinelli y tuvo como primera invitada a Graciela Alfano.

El programa de Moria comenzó con un piso de 1.9 puntos de rating y cerca de las 9:30 horas mejoró el número, llegando a un total de 2.6 según lo expresado en la cuenta Plus Rating, que se especializa en llevar las diferentes mediciones de audiencia de la televisión argentina.

Moria Casán debutó con un buen número de rating en El Trece Captura de pantalla 2025-11-10 212849 Los datos del rating del debut de Moria Casán. Foto: captura de pantalla X / @PlusRating. Con el correr de las horas, el ciclo se fue afianzando cada vez y llegó a tener 3.4 puntos de rating. Sin embargo, a Moria Casán no le alcanzó para desbancar a Georgina Barbarossa quien obtuvo 4.1 puntos mientras se encontraban ambos programas al aire.