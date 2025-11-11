La entrevista completa de Johnny Depp con Verónica Lozano: su faceta más personal en la televisión argentina

El 10 de noviembre a las 17 horas, Johnny Depp llegó a la Argentina con el propósito de presentar su película Modigliani , tres días en Montparnasse. El mítico actor de 62 años estuvo en en canal de las tres pelotitas y no dudó en revelar detalles de su vida profesional. Los detalles son imperdibles.

Antes de la entrevista , la periodista confesó que cenó con el actor: "Una cena hermosa en mi casa. Una linda mesa puesta, había jardín y velitas. Estaba su asistente, él, Jorge, Gina que es una amiga nuestra y yo. Comimos empanaditas y Johnny comió todas de carne". La comunicadora contó que el actor disfrutó de la comida argentina y lo expresó con un "Estoy gordo".

La emoción fue explosiva. Mientras el actor ingresaba a los sillones de Cortá por Lozano, una multitud de fanáticos dijeron presente frente a los estudios de Telefe. Algunos disfrazados de Capitán Jack Sparrow , otros como el hombre manos de tijera y muchas personas con presentes para el actor. El cariño del público argentino no faltó en la histórica entrevista .

La entrevista estaba prevista para las 14:30 horas. Sin embargo, el actor ingresó a los estudios de Telefe a las 15:10 y se posicionó en el piso del programa 20 minutos después.

El actor ingresó a los estudios y abrazó a la conductora. Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de "Copito", un perrito caniche.

Es un placer para mí tenerte, estamos todos muy movilizados. Es una gran fiesta tenerte hoy acá.

Estoy honrado, realmente.

¿Llega un momento que te acostumbrás a todo el amor que recibís o sigue impactándote?

No sé si alguien se puede acostumbrar, creo que uno se siente bendecido de tener el apoyo de la gente, de ver esa demostración de respeto, de amor y aceptación. La gente me ha mantenido vivo.

Johnny Depp y su faceta profesional

Embed - Johnny Depp y una intima entrevista con Veronica Lozano: su cara mas personal y profesional en television nacional

Has hecho un montón de personajes, has inspirando a un montón de gente de todo el mundo y ahora como director, ¿cómo fue colocarte en ese rol?

Lo mejor de ser un director es no estar en la película. He trabajado con muchos directores y cineastas y es como ser un padre, unno aprende que es lo que no tiene que hacer.

En este caso, Modigliani es la historia de un pintor ¿Por qué elegiste contar esa historia?

Uno de esos momentos que pasan en la vida y no lo entiende de ninguna manera. Un día me sonó el teléfono y era Al Pacino. Me llamó y me dijo 'Johnny, ¿te acordás eso de Modigliani que querías hacer?'. 'Sí, sí me acuerdo', [le dije]. Y me dijo 'yo creo que vos lo tenés que dirigir'. Hacía un par de años que no hablaba con él... me hizo una oferta que no podía rechazar y dije 'me encantaría hacerlo'.

¿Cómo sos como actor?

Soy muy relajado, porque creo que lo mejor que hay que hacer si uno tiene la oportunidad de capturar algo emocional, es decir, permitir a los actores hacer lo que ellos hacen y que nos den lo que nos pueden dar, y ver cómo eso encaja dentro de toda la historia... cuando vi a Ricardo [Scamarcio] dije 'este es Modigliani'.

Hay muchas similitudes en la historia de ambos

Hay muchas cosas en las que personalmente me puedo conectar con Modigliani. No me considero un artista o pintor, como mucho puedo pintar en la tela y ver qué pasa.

Johnny Depp y su faceta artística

Embed - Johnny Depp y una intima entrevista con Veronica Lozano: su cara mas personal y profesional en television nacional

De todo lo que hacés, cantás, pintás, has tenido tu banda... ¿hay algo que te divierte más o te gusta tener todas esas facetas?

No se puede rankear, no hay manera, o ponerlo dentro de un círculo. Uno puede sentir que las palabras vienen a la cabeza y escribe entonces. Después que uno escribió todo lo que pensó en el papel, quizás empieza a dibujar y quizás ese dibujo nos inspira a hacer algo más grande.

Empezaste de chiquito con la música, rescatándote de la niñez de muchas cosas que no te hacían feliz...

Aún cuando era un niño pequeño, la música fue un maravilloso escape de la realidad. Uno tiene esos momentos de las canciones que [escuchaba] cuando era chico, las escucha y nos llevan a ese momento. Siempre estuve inmerso en la música.

¿Hay algún momento en el que decís 'quiero volver'?

Hubo algunas veces, algunos momentos en las que estaría sentado en un lugar y pensaba 'por qué estoy haciendo esto' o 'por qué sigo con esto'. Pero yo todavía no tengo la ambición de ser nada, todavía tengo el mismo hambre y la necesidad de crear. La misma necesidad de poner estos personajes o crearlos, darles forma.

El actor y la conexión con sus personajes

Embed - Johnny Depp y una intima entrevista con Veronica Lozano: su cara mas personal y profesional en television nacional

Ponés mucho de vos en tus propios personajes. ¿Qué te tiene que pasar para decirle que sí a un personaje?

Algo me tiene que golpear cuando leo el guión, algo me tiene que decir, algo se concentra y lo llama. Empiezo a pensar 'cuál es mi interés con ese personaje, cómo podría entrarle yo', uno empieza a sentir que lo puede hacer. Es como los ingredientes, uno empieza a cocinar una receta y ponemos un poquito de esto, un poquito de lo otro.

Jack Sparrow, ¿tu inspiración tuvo que ver con Ketih Richards?

Richard es alguien a quien yo conozco de hace mucho tiempo. Es un ídolo, un ícono. Pasar tiempo, conocerlo... y empecé a copiarle la forma de hablar.

Se fumó las cenizas del padre, ¿es verdad eso?

Yo no sé nada.

Fue tu primer Oscar, ganaste... Es un premio que tiene mucho valor porque te eligen tus pares, tus compañeros de la industria.

Sí, siempre es bueno para un actor... Nada de mi trabajo viene de la competencia, nada de lo que hago es para competir. Yo quiero saber lo que yo tengo que hacer. La idea de la competencia es ridícula y si vamos a nominar actores, por qué no nominamos a quienes trabajan.

Es un trabajo en equipo.

En general sí, eso es todo, porque una película es algo colaborativo.

El personaje de Jack Sparrow traspasa la pantalla y visita hospitales... es un regalo hermoso.

Es un regalo. Yo quiero ver a estos niños y entender... el haber experimentado cosas con mi hijita y ver lo que se siente... si está la oportunidad de ir y vestirme como Capitán Sparrow e ir al hospital de niños y estar unas horas ahí, tratar de sacarlos un poco de donde están, decirles cosas ridículas, hacer cosas tontas... y eso ayuda. Los padres también están viendo a los niños. El regalo es poder hacer esto.

Depp y la paternidad

Embed - Johnny Depp y una íntima entrevista con Verónica Lozano: su cara más personal y profesional en televisión nacional

¿Te cambió ser papá?

Sí, por supuesto. Supongo que hay etapas en donde te importa la persona y las cosas. Cuando están en un punto donde no te importan las cosas y hay un hijo, te empiezan a importar otras cosas. Uno no duerme de la misma manera, ni está inspirado o enamorado, nunca más se experimenta esa pureza.

Hay una foto que es comprometedora que tengo que preguntar, algo que no sabíamos que quiero chequear con vos. Esto, ¿te gustan las barbies?

Sí, esa es mi oficina. Me encantaría tener una copia porque es una foto graciosa.

¿Qué otras cosas no sabemos de vos y que nos querés contar?

Bueno, me gusta la ópera, no hay mucho para saber... uno tiene que seguir cualquiera que sea su objetivo, seguir su pasión. Tener una idea y escribirla o hacer algo, es como algo constante, la oportunidad de descubrir algo. Yo necesito tener mi guitarra siempre, podés pintar.

Johnny Depp y su relación con Al Pacino

Embed - Johnny Depp y una íntima entrevista con Verónica Lozano: su cara más personal y profesional en televisión nacional

Estaba pensando en Marlon Brando, trabajaron juntos en Don Juan DeMarco, ¿nació la admiración de allí?

Sí, yo tenía una gran admiración por Marlon. La primera vez que nos conocimos fue por teléfono, estaba por Nueva York y en el Los Ángeles, hablamos tres horas y media. Fue sorprendente, colgué el teléfono y pensaba '¿es real esto?'. La semana siguiente estaba en Los Ángeles de vuelta y me invitó a cenar y hablamos por siete horas. Como esa conexión divina de las almas, y bueno, nos hicimos amigos.

Bueno, me fui a Irlanda porque iba a hacer una película, pero yo no tenía ninguna información del personaje y tengo que leer el guión, y me dijo 'nanana, no tenés que leer el guión'. Entonces fui a Irlanda y me dice 'vení a casa', cuando me bajé del avión. Y en el bolsillo tenía un (elemento para hacer ruido de pedos), y uno puede hacer sonidos. Dije, 'le voy a usar'... nos abrazamos, estábamos frente al sofá y yo dije, 'mmm tengo en el estómago', y dos minutos después... (hizo) 'el ruido'. Me miró y me dijo 'ah, muy bien'. Estuve 30 minutos con esto y dijo 'voy a tener que llamar al médico porque estás mal, algo te pasa'. Y antes de llamar al médico se lo mostré y dijo 'encontré a Dios'.

Johnny y el público argentino

Embed - Johnny Depp y una intima entrevista con Veronica Lozano: su cara mas personal y profesional en television nacional

Qué se siente volver a Argentina

Estoy feliz, entusiasmado de volver, estar de nuevo en Buenos Aires para experimentar este lugar y poder traer la película aquí. Es un lugar, una comunidad... hay cultura, arte y arquitectura.

Vino muchísima gente, regalos que te traen, gente disfrazada... elegimos de todos una historia para compartir con vos.

(Se muestra un video de una fan)

No sé cómo hice, cómo inspiró eso, pero es muy emocionante. Mucha gente realmente, gente que le importa y tiene mucho amor. Soy como un libro abierto, entonces quizás sienten algún tipo de conexión con cosas que me pasaron. Estoy muy feliz, muy maravillado por cualquier cosa.

El actor y Vanessa Paradis, un gran amor de su vida

Embed - Johnny Depp y una íntima entrevista con Verónica Lozano: su cara más personal y profesional en televisión nacional

El amor que más te duro fue Vanessa (mamá de sus hijos)

Si, por supuesto, es una relación duradera porque es la madre de mis hijos y experimentamos esas cosas juntos de una manera maravillosa y oculta entre nosotros. Yo quería encontrar un lugar para mis hijos, para que pudieran crecer y que sigamos con eso, encontramos el lugar perfecto durante 10 años.

¿Te dan ganas de volver a enamorarte?

El gran amor de la vida está muy claro quienes son... en definitiva quizás uno necesita alguien o quizás no, está bien. Hay buenos momentos, aislados de la gente y otros momentos donde uno tiene que expresar todo lo que estuvo considerando.

Las próximas eventualidades del director

Embed - Johnny Depp y una íntima entrevista con Verónica Lozano: su cara más personal y profesional en televisión nacional

Estuviste haciendo una película con Penélope Cruz en España

Penélope es como esa hadita que está por ahí que la tengo arriba del hombro desde que nos conocimos hace mucho tiempo a través de Pedro Almodóvar y es mi angelito. Javier, con el que hice una película, lo conozco desde hace más que Penélope y somos amigos.

¿Te gustaría hacer algo especial aquí en Argentina?

Si, no sé a dónde ir. Necesito consejos, alguien que me diga a donde ir...las empanadas, soy un contrabandeador de empanadas.

Tras la entrevista, el actor dirá presente en la avant premiere en el Cinemark de Palermo donde revelará detalles inéditos sobre la filmografía y producción, y estará acompañado de El Corcho Rodríguez. Mientras que el film se estrenará en todos los cines el 13 de noviembre.