A qué hora ver la entrevista de Verónica Lozano con Johnny Depp: llegó a la Buenos Aires con una gran agenda

La visita de Johnny Depp a la Argentina tiene a sus fanáticos atentos a cada movimiento. La estrella de Hollywood, que llegó al país en su faceta de director, cumplirá con una agitada agenda que incluye un encuentro exclusivo con Vero Lozano en su ciclo de televisión. Esta entrevista es uno de los platos fuertes de su estadía en Buenos Aires .

La cercanía del actor con Jorge "Corcho" Rodríguez , pareja de la conductora, ha permitido forjar una relación muy cercana con Lozano , facilitando este intercambio que se espera sea especial.

El canal de las tres pelotas reveló que la entrevista saldrá en vivo este martes 11 de noviembre a las 14:30 horas por el ciclo Cortá por Lozano.

Para que el intercambio sea especial y prolijo, la propia Vero Lozano confirmó que habrá una traductora profesional . Aunque la conductora sabe inglés, prefiere hablar en español y "relajarse" durante la conversación, cediendo el rol de traducción a una especialista.

La razón principal de la visita de Johnny Depp a la Argentina es la presentación de su largometraje Modigliani, tres días en Montparnasse, que marca su segunda experiencia como director cinematográfico.

La estrella de Hollywood participará de la avant première de la película, que tendrá lugar este martes 11 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El film es un retrato intenso y caótico de las 72 horas cruciales en la vida del famoso pintor italiano Amedeo Modigliani, mientras intenta escapar de la policía y considera abandonar su carrera en el París de 1916.

La idea para esta producción le fue acercada a Depp por Al Pacino, quien también forma parte del elenco, un cuarto de siglo atrás, cuando ambos trabajaron juntos en Donnie Brasco (1997).

Modigliani, tres días en Montparnasse, cuyo elenco también incluye a Riccardo Scamarcio y Stephen Graham, tendrá su estreno en los cines argentinos este jueves 13 de noviembre.