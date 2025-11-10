Ángel de Brito destrozó a Alberto Fernández tras sus declaraciones: "Siniestro él y sus..."
El conductor de LAM arremetió fuertemente contra el expresidente tras la entrevista que realizó en Blender.
Alberto Fernández volvió a aparecer en público en una entrevista que realizó en el canal de streaming Blender. Allí, el exmandatario, habló de diferentes temas, entre los que se incluyó el famoso video que se filtró con Tamara Pettinato en el despacho presidencial de Casa Rosada.
"Tamara Pettinato es una amiga mía, a la que quiero entrañablemente. Está casada con un funcionario de mi gobierno (José Glinski). Al igual que su padre, Tamara me parece una de las mejores personas que humanamente he conocido en mi vida", expresó el expresidente.
Esta charla generó una enorme repercusión y quien salió a destrozarlo fue nada más ni nada menos que Ángel de Brito, conductor de LAM. El periodista de espectáculos realizó un fuerte posteo en su cuenta de X (ex Twitter).
El duro posteo de Ángel de Brito contra Alberto Fernández
"El expresidente no puede explicar por qué hacía fiestas o tenía encuentros sexuales mientras públicamente retaba y amenazaba a los argentinos, a quienes se les morían familiares en plena pandemia", comenzó expresando en la publicación.
Los dichos de Alberto Fernández sobre el video con Tamara Pettinato
Luego, agregó: "Menos clara aún fue su explicación sobre la violencia ejercida contra la madre de su hijo. Solo intentó descalificarla e inventar una operación. Siniestro él y sus olfas". Ya en el final del escrito, dejó en claro que "por supuesto, no cuestiono entrevistarlo".