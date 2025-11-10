El conductor de Argenzuela confirmó en pleno programa los motivos por los cuales dará un paso al costado.

Días atrás dieron a conocer en Intrusos que Jorge Rial iba a terminar su ciclo de Argenzuela en Radio 10 por motivos estrictamente personales. Sin embargo, el conductor decidió mantener absoluto silencio tras la información que salió a la luz y en las últimas horas rompió el silencio.

El histórico periodista confirmó en pleno vivo que renuncia a la emisora y sorprendió a todos con el comunicado que brindó: "Tomé la decisión de dejar la radio. Con mucho dolor porque primero nos va muy bien. Los números que vinieron son espectaculares. Armamos un espacio muy bueno y sólido para dentro y para afuera".

"Uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años, ustedes saben, un infarto”, recordó el conductor de Radio 10, quien en 2023 estuvo al borde de la muerte y posteriormente a esto tuvo que enfrentar los problemas judiciales de su hija Morena, quien en estos momentos se encuentra detenida.

Así fue el anuncio de Jorge Rial en pleno programa de Radio 10 Jorge Rial anunció en vivo su salida de Radio 10 y fue contundente: "Vengo muy golpeado" Además, dejó en claro que "en lugar de parar, sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia. Para un montón de cosas que necesito hacer".