En Intrusos dieron a conocer la noticia sobre el futuro del periodista en la emisora.

Jorge Rial es uno de los grandes conductores que tiene la televisión argentina y actualmente se encuentra realizando Argenzuela en C5N y también en Radio 10. El periodista se encuentra pasando un gran momento luego del susto que pasó en el año 2023, cuando estuvo al borde de la muerte.

El año 2025 se va terminando y los movimientos en los medios de comunicación comienzan a surgir. En las últimas horas, dieron a conocer que el vínculo entre el conductor y la emisora culminará y de esta manera no seguirá con el ciclo radial en 2026.

Fue en Intrusos donde revelaron contundentes detalles de la decisión que tomó Jorge Rial y dieron a conocer los diferentes motivos por los que dejará la radio: "El que termina su ciclo en Radio 10 es Jorge Rial, va a seguir atado a la empresa Indalo, pero querrá bajar un poco los decibeles".

Afirman que Jorge Rial se va de Radio 10 y no seguirá en 2026 con su programa ¡Bomba! Afirman que Jorge Rial se va de Radio 10 y dieron a conocer los contundentes motivos Pablo Layus, panelista del ciclo de América, reveló que "el 15 de diciembre termina de hacer su programa en Radio 10. Tiene consejo de su médico de descansar un poco más y no llenarse de trabajo como lo estaba haciendo".