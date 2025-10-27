La tajante opinión de Jorge Rial luego de ver a Cristina Fernández de Kirchner bailando

El conductor de C5N decidió publicar su pensamiento luego de ver a la exvicepresidenta bailando en el departamento.

Las elecciones 2025 dejaron en claro una victoria contundente para el gobierno de Javier Milei y en medio de todo esto, lo que llamó la atención tanto a periodistas como a usuarios de redes sociales fue el baile y cierta felicidad por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que figuras de la televisión decidieron opinar y Jorge Rial fue uno de ellos.

El conductor de Radio 10 y Argenzuela realizó diferentes publicaciones en su cuenta de X (ex Twitter) mientras la jornada electoral iba avanzando el domingo 26 de octubre. Sin embargo, todos pusieron el foco en el posteo que hizo sobre el baile de Cristina Kirchner.

"La única que podía festejar. Salió todo como lo había planeado", comentó Jorge Rial. Este comentario se sumó a la opinión de Viviana Canosa, quien dejó en claro que "Está muy mal lo que está haciendo Cristina" y sostuvo que estaba festejando que Axel Kicillof perdió la elección.