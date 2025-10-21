¿Jorge Rial, al frente de Bendita? El periodista rompió el silencio en Intrusos

Pablo Layus se comunicó con Rial y le preguntó si es verdad que será el nuevo conductor del ciclo de El Nueve.

Tras casi veinte años en la conducción de Bendita, Beto Casella podría dejar el famoso programa de Canal 9. Entre los posibles reemplazos, comenzó a resonar el nombre de Jorge Rial, actual conductor de Argenzuela en C5N.

En Intrusos se refirieron a este tema y comentaron que lograron obtener la palabra de Rial.

Beto Casella 2.jpg NA "Surgió en las últimas horas que Jorge Rial sería el reemplazo de Beto Casella en Canal 9 si Beto finalmente se va y viene a la pantalla de América", comenzó diciendo Adrián Pallares.

Luego, Rodrigo Lussich explicó: "Bueno, esa es la versión más fuerte, que Beto, entre las opciones que tiene, vendría para América, pero ya no con 'Bendita' como título porque le pertenece al canal. Quiere conservar el ciclo, un ciclo de veinte años. Se ha hablado mucho de Edith Hermida como continuadora natural, pero, en las últimas horas, Gustavo Méndez, si no me equivoco la fuente, que dijo que había negociaciones con Rial para que vaya a hacer 'Bendita'".